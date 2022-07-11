В Харькове учебный год начнется онлайн, - Терехов

С сентября новый учебный год в Харькове из-за постоянных обстрелов и уничтожения школ начнется онлайн.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр города Игорь Терехов.

"С такой жестокостью, с которой бомбардируют и обстреливают наши школы, я сегодня понимаю, что нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн. Мы готовимся с 1 сентября к онлайн-обучению, потому что обстрелы не прекращаются", — отметил он.

По его словам, высшие учебные заведения также начнут учебный год в дистанционном режиме.

Терехов подчеркнул, что российские войска действуют все циничнее.

"Враг очень коварен. Он не обстреливает один раз. Он наносит так называемые интервальные удары. Подвергаются огромному риску спасатели, которые сразу приезжают на место, чтобы достать людей, разбирать завалы", - сказал мэр.

Отметим, в Харькове войска РФ уничтожили или повредили около 120 школ.

В тоже время, школы Киева 1 сентября будут готовы начать обучение оффлайн. Специалисты ГСЧС проверят школы и прилегающие здания на безопасность, чтобы дети смогли снова вернуться за парты 1 сентября 2022 года.