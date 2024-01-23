В Харькове в результате ракетной атаки без света остались 11 тысяч человек, также есть проблемы с газом

В Харькове из-за очередной ракетной атаки врага без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Кроме того, было попадание в газопровод среднего давления.

Об этом сообщили прессслужбы Минэнерго и "Нафтогаза".

В Минэнерго отметили, что в результате вражеских ударов по Харькову повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии, продолжаются работы по восстановлению.

"Кроме этого, в результате обстрелов отключены потребители в населенных пунктах Харьковской области. Продолжаются восстановительные работы", - добавили в министерстве.

В свою очередь в "Нафтогазе" прокомментировали попадание в газопровод на территории города.

"В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - отметили в компании.

Согласно сообщению, аварийно-диспетчерские бригады Газсети сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили.

Там добавили, что доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

В Минэнерго сообщили, что от газоснабжения отключены 12 домов. Погибших и пострадавших среди работников нет.

Ракетная атака на Харьков 23 января

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, под утро 23 января кафиры нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер".

По состоянию на 12:08 известно о трех погибших. 48 человек травмированы, из них 4 – дети и подростки 10, 12, 14 и 17 лет, их состояние среднее. Всех пострадавших доставили в больницы. Среди взрослых – 5 в тяжелом состоянии. Под завалами одного из домов оказалась семья: мужчина – женщина и ребенок. Мужчина спасен, операция ГСЧС продолжается.

"Всех пострадавших готовы обеспечить временным жильем, горячим питанием и гуманитарной помощью", – отметил Синегубов.

Добавим, Киев также пострадал в результате коварного удара врага. По информации КМВА, по состоянию на 11:30 в результате ракетного удара в Киеве пострадали 22 человека, из них 13 госпитализированы.