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Категория
Общество
Дата публикации

В Харьковской области будут судить "старосту" приграничного села во время оккупации

В Харьковской области будут судить "старосту" приграничного села во время оккупации
Фото: 2gis.ua

Харьковское районное управление полиции №2 27 декабря завершило следствие и под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры передало в суд обвинительный акт против мужчины, который во время российской оккупации села Борисовка стал его "старостой".

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Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 64-летний житель Борисовки после незаконного вторжения на территорию Украины Вооруженных сил России и оккупации населенного пункта начал сотрудничать с врагом.

26 июня мужчина совместно с военным должностным лицом незаконного органа власти, созданного на оккупированной тогда территории, принял активное участие в организации и проведении мероприятия, в ходе которого было объявлено о его назначении на должность "старосты" села.

Установлено, что нарушитель выполнял в незаконно созданном органе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В октябре ему заочно сообщили о подозрении.

Мужчине инкриминируют часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных органах власти на оккупированной территории). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что неделю назад в суд передали дело против директора лицея в селе Андреевка Купянского района Харьковской области, который обеспечил его во время оккупации российскими учебниками.

Автор:
Тимофей Беспятов