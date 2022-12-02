В Харьковской области нашли списки местных предателей и их доносы – ГБР (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Купянском районе Харьковской области тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления. В частности, найдены списки местных предателей и коллаборантов.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Среди найденного личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правоохранителей, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГБР изучит найденные документы и добавит их к уголовным производствам в качестве вещественных доказательств.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований обнаружило в Херсоне логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.