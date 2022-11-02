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В Харьковской области поймали "главу" села Оскол во время оккупации
Главное управление полиции в Харьковской области сообщило о подозрении в коллаборационной деятельности 55-летнему мужчине, возглавлявшему оккупационную властную структуру в селе Оскол Изюмского района.
Как сообщает областная прокуратура, ему инкриминируют часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).
"По данным следствия, в апреле этого года местный житель села Оскол получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность "временно исполняющего обязанности главы села". Коллаборант добровольно согласился на это. "Должностное лицо" организовало работу псевдооргана оккупантов и контролировало деятельность своих подчиненных", - говорится в сообщении.
Ныне решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что на днях Служба безопасности Украины задержала по подозрению в коллаборационизме директора лицея в деоккупированном поселке Большой Бурлук. Кроме того, был задержан экс-руководитель "Кондрашовского территориального отдела" российской оккупационной администрации Купянского района.