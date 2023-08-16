В Харьковской области руководительницу школы приговорилии к максимальному наказанию за работу под оккупацией

Киевский районный суд Харькова 14 августа признал виновной в коллаборационной деятельности 29-летнюю жительницу села Гетмановка Шевченковской общины Купянского района. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что во время оккупации населенного пункта фигурантка заняла должность "исполняющей обязанности директора" местной школы. Она осуществляла набор технического персонала и педагогического состава в это учреждение, принимала заявления от родителей учащихся о поступлении детей в школу.

"Директор" подчеркивала, что учебный процесс будет осуществляться по российской программе с использованием российских учебников", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, женщина приказала библиотекарше съездить в школу в поселке Шевченково, чтобы получить российские учебники для 1-11-го классов и рюкзаки с российской символикой для учеников.

В свою очередь, украинские учебники, которые были в школе, которую "возглавила" обвиняемая, были отнесены в помещение библиотеки, где должны были храниться до особого распоряжения. Сама Гетмановка, напомним, находилась под российской оккупацией с 26 февраля по 8 сентября 2022 года.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области инкриминировало женщине часть 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пропаганда в учебных заведениях с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины, установлению и утверждению временной оккупации, а также действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учреждениях образования).

Суд присудил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в области образования и заниматься образовательной деятельностью сроком 15 лет.

В целом же эта норма УК предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет. Таким образом, фигурантке присудили максимально возможное наказание.

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