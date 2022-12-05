В Харьковской области сокращается продолжительность комендантского часа

С 5 декабря комендантский час в Харьковской области будет длиться с 23:00 до 05:00 утра. Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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С просьбой сократить продолжительность комендантского часа к местным властям обращались представители бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и другие.

Просьбу решили удовлетворить, предварительно согласовав решение с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа, объясняют в ОВА.

"Благодаря нашим отогнавшим врага Вооруженным силам Украины в город Харьков и громады области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно, растет необходимость в более длительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Поэтому реагируем на потребность", - отметил Синегубов.

Во время комендантского часа будут действовать привычные правила: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Кроме того, с 1 декабря в Николаевской области также сменили продолжительность комендантского часа и сняли ограничения на продажу алкоголя. Теперь комендантский час в регионе будет с 00:00 до 05:00.

Ранее в освобожденном Херсоне сменили продолжительность комендантского часа. Он действует с 19:00 до 06:30.