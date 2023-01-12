В Херсонской области бесплатно раздают генераторы для обустройства укрытий

Херсонская областная военная администрация на безвозмездной основе предоставляет генераторы для обустройства укрытий. Об этом 12 января сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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"В некоторых украинских городах власти частично компенсируют стоимость генераторов, приобретенных ОСМД для своих домов. Мы же готовы предоставлять генераторы абсолютно бесплатно", - отметил он.

Получить генератор по таким условиям может каждое ОСМД в Херсонской области, в домах которых есть подвальное или полуподвальное помещение, где можно обустроить укрытие.

Для получения генератора нужно заполнить онлайн-заявку.

Напомним, в частности, в Киеве запустили программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для нужд ОСМД и ЖСК в Киеве, которая будет предусматривать компенсацию 75% стоимости такого оборудования.

Кроме того, ранее городские власти Львова пообещали возвращать 50% стоимости генератора, но не более 30 тыс. грн.