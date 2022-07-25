В Закарпатской области сняли все ограничения на продажу алкоголя

На Закарпатье полностью сняли ограничения по продаже алкоголя в торговых сетях с 23 июля. Соответствующее решение принял Совет обороны области.

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Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОВА.

"Совет обороны области принял решение с 23 июля 2022 года снять ограничения на продажу алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Под запретом остается реализация указанных напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований.

Соответствующую информацию предприятия обязаны разместить в местах продажи алкоголя.

Отметим, алкоголь в Харьковской области с 20 июля продают в магазинах с 08:00 до 20:00, а в кафе, барах и ресторанах с 08:00 до 22:00.

Ранее в Сумской области также расширили временные рамки продаж алкоголя. Однако там время, когда торговые точки могут реализовывать алкоголь, зависит от крепости напитка и места продажи.