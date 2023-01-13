В Запорожье разоблачили группировку, продававшую упрощенный выезд на оккупированную РФ территорию

Главное управление полиции в Запорожской области и местное управление департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Запорожья сообщили о подозрении трем лицам, которые зарабатывали на организации беспрепятственного пересечения линии столкновения с оккупационными силами в регионе.

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Как сообщает областная прокуратура, следствие установило, что переехавший в Запорожье из-за оккупации своего города мужчина разработал план обогащения за счет получения систематических денежных вознаграждений от гражданских лиц за беспрепятственное пересечение линии разграничения.

К его реализации он привлек свою жену и знакомого. Они непосредственно занимались поиском граждан, заинтересованных пройти фильтрационные мероприятия по "упрощенной схеме". Часть полученной подозреваемыми прибыли передавалась должностным лицам органов власти.

Внеочередное внесение пассажира в транспортное средство, включенное по списку в автоколонну для выезда на временно неподконтрольную территорию, стоило для одного человека в среднем 1000 долларов.

Действуя по схеме, члены преступной группировки получили таким образом 11,2 тысячи долларов и 40 тысяч гривен. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения представителями территориальных органов власти в составе организованной преступной группы (часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса).

Напомним также, что с 24 февраля до конца 2022 года Государственная пограничная служба задержала за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тысяч мужчин, в том числе 8,2 тысячи вне пунктов пропуска.