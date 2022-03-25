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Общество
Дата публикации

В Запорожье вводят комендантский час на полтора суток

В Запорожье вводят комендантский час на полтора суток
Железнодорожной вокзал в Запорожье. Фото: Wikipedia

Горожан и всех, кто прибыл в Запорожье, предупредили о введении длительного комендантского часа в городе. 

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Так, с 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Такая мера означает, что магазины, аптеки, заправки, учреждения работать не будут в это время.

Чтобы обеспечить жизнедеятельность города, руководителям предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, нужно вовремя подать заявки на оформление пропусков.

Старух попросил отнестись с понимаем и не выходить из дома во время комендантского часа.

Автор:
Вита Молодан