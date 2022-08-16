В Запорожской области закрыли "коридор" для выезда на оккупипрованную территорию

В Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий власти пересечение линии разграничения 16 августа будет невозможным. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - сообщают в ОВА.

Напомним, 12 августа российские войска нанесли удар по Запорожью, выпустив в общей сложности пять ракет.