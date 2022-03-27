Великобритания обеспечит украинцев продовольствием на 2 миллиона фунтов стерлингов

Великобритания отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (более 2,6 млн долларов США).

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Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении британского правительства.

На следующей неделе около 25 грузовиков отправятся в Украину со складов Польши и Словакии. Они поставят в наиболее пострадавшие регионы Украины сухие продукты, консервы и воду.

"Это жизненно важное пожертвование продовольствия и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России. Наши команды работают днем ​​и ночью с нашими польскими и словацкими друзьями и правительством Украины, чтобы гарантировать, что люди, находящиеся под наибольшим риском, получат необходимые запасы продуктов, в которых они так сильно нуждаются", — заявила Трасс.

Советник по гуманитарным вопросам МИД Великобритании Элис Гупер в свою очередь отметила, что многие жители в окруженных районах прячутся в подвалах "без доступа к пище и воде".

По оценкам, более 12 миллионов человек по всей Украине нуждаются в гуманитарной помощи, а фактическая цифра, вероятно, гораздо выше.

Отметим, Украина 25 марта получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. Речь идет о 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.

Также в Украине с 26 марта стартовала программа по бесплатному обеспечению продуктами питания жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий.