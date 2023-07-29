Вместе к победе: ВСУ получили более 190 автомобилей при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

Вооруженные Силы Украины получили более 190 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation и компании Favbet , сообщили представители фонда.

190-й по счету авто Mitsubishi L200 получила 126-я отдельная бригада Территориальной обороны, в состав которой входят фанаты украинского футбольного клуба «Севастополь».

190-е по счету авто Mitsubishi L200 получила 126-я отдельная бригада Территориальной обороны

Также на прошлой неделе в распоряжение ВСУ поступил автомобиль Nissan R51 Pathfinder. Он поможет защитникам Украины оперативно выполнять поставленные боевые задания.

Напомним, недавно компания Favbet приобрела и передала 53 внедорожника для ударных рот «Армии дронов». Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.