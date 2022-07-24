Внутренние переселенцы массово жалуются на неполучение помощи, на которую подавались через "Дію" - Верещук

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет о десятках тысяч выявленных случаев неполучения внутренне перемещенными лицами социальной помощи, на получение которой они подавались через сервис госуслуг "Дія".

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Как рассказала чиновница в эфире национального телемарафона, такие жалобы массово поступают на горячую линию МинВОТ по номеру 1548.

"Люди на нее звонят, звонят массово, и многие люди жалуются на то, что выплаты либо начислены и не получены, либо подали заявку и не получили ни разу выплаты. Мы каждый раз разбираемся, в чем сейчас причина. Если обобщить такие причины, то они в основном являются следующими: люди регистрировались в "Дії", "Дія" не передала в органы соцзащиты такие данные - и это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дія" не передала такие данные", - сказала она.

По словам Верещук, таких жалобщиков насчитывается до 250 тысяч, при том, что всего в Украине официально зарегистрировано 3,4 миллиона ВПЛ, а Международная организация по миграции оценивает фактическое количество ВПЛ в 6,2 миллиона.

"Мы централизовали такие выплаты, Министерство соцполитики их выплачивает, но людей было почти 250 тысяч. 90 тысячам уже выплачены, сейчас остальным мы помогаем: увеличиваем количество компьютеров, программ", - отмечает она.

Также, по словам министра, в некоторых случаях речь идет и о том, что при заявке на выплаты ВПЛ не были правильно оформлены документы, и такие дела решаются индивидуально.

"Люди думали, что все хорошо, и ждут, им на месте об этом не сообщили, и вот уже несколько месяцев люди ничего не получают. Поэтому они могут звонить к нам, и у нас есть команда людей, которая персонально занимается каждым таким делом", – добавила Верещук.

Она также сообщила, что на данный момент государство потратило на выплаты внутренним переселенцам уже 17 миллиардов гривен.

Напомним также, что ранее в июле в Украине появился уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц: им был назначен заместитель Верещук Павел Козырев.