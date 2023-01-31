Во Львове построят жилой комплекс для пациентов реабилитационного центра "Несокрушимые"

Во Львове избрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов, которое станет частью Национального реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"По решению жюри победителем конкурса стал проект авторского коллектива международной студии архитектуры и урбанизма Drozdov & Partners из Харькова, что после бомбардировок города вынуждены были релоцироваться во Львов. Жилой комплекс будет построен по прогрессивной скоростной prefab-технологии Well-being ConTech, благодаря которой строительства сокращаются вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Авторами технологии являются украинские инженеры из Одессы", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в квартирах комплекса будут проживать сотни украинцев, пострадавших от войны и проходящих реабилитацию. В составе комплекса предполагается создание реабилитационного и детского центров. Апартаменты также смогут использоваться для решения проблемы жилищного обеспечения социально уязвимых категорий населения.

Жилой комплекс будет построен по прогрессивной скоростной prefab технологии Well-being ConTech, благодаря которой сроки многоквартирного строительства сокращаются вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Авторами технологии есть украинские инженеры из Одессы.

Технология заключается в предварительном производстве всех элементов дома на заводе в идеальных условиях и их быстрой сборке на стройплощадке. В совершенных по геометрии многослойных утепленных стенах уже сделаны все технологические отверстия и штробы для электричества. Поэтому жилье, построенное по такой технологии, называют "домами без перфораторов", что, безусловно, важно для людей, переживших ужас войны с сиренами и взрывами. Заводское изготовление стен и плит перекрытий позволит добиться ровности и гладкости поверхностей. Это все в совокупности существенно снизит время на проведение.

Дома Well-being ConTech подразумевают существенное снижение энергозатрат при эксплуатации благодаря продуманному комплексу энергоэффективных решений: утепленная многослойная наружная стена, теплосберегающие инженерные системы, использование альтернативных источников энергии и т.д. Эксплуатация жилья предполагает использование цифровой системы контроля энергозатрат.

При возведении сборных домов по технологии Well-being все производственные процессы диджитализованы, контролируются специальным программным обеспечением, что делает невозможным коррупционную составляющую и делает прозрачным бюджетирование и отчетность перед инвесторами.