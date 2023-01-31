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Категория
Общество
Дата публикации

Во Львове построят жилой комплекс для пациентов реабилитационного центра "Несокрушимые"

Во Львове построят жилой комплекс для пациентов реабилитационного центра "Несокрушимые"
Визуализация жилого комплекса

Во Львове избрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов, которое станет частью Национального реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"По решению жюри победителем конкурса стал проект авторского коллектива международной студии архитектуры и урбанизма Drozdov & Partners из Харькова, что после бомбардировок города вынуждены были релоцироваться во Львов. Жилой комплекс будет построен по прогрессивной скоростной prefab-технологии Well-being ConTech, благодаря которой строительства сокращаются вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Авторами технологии являются украинские инженеры из Одессы", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в квартирах комплекса будут проживать сотни украинцев, пострадавших от войны и проходящих реабилитацию. В составе комплекса предполагается создание реабилитационного и детского центров. Апартаменты также смогут использоваться для решения проблемы жилищного обеспечения социально уязвимых категорий населения.

Жилой комплекс будет построен по прогрессивной скоростной prefab технологии Well-being ConTech, благодаря которой сроки многоквартирного строительства сокращаются вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Авторами технологии есть украинские инженеры из Одессы.

Технология заключается в предварительном производстве всех элементов дома на заводе в идеальных условиях и их быстрой сборке на стройплощадке. В совершенных по геометрии многослойных утепленных стенах уже сделаны все технологические отверстия и штробы для электричества. Поэтому жилье, построенное по такой технологии, называют "домами без перфораторов", что, безусловно, важно для людей, переживших ужас войны с сиренами и взрывами. Заводское изготовление стен и плит перекрытий позволит добиться ровности и гладкости поверхностей. Это все в совокупности существенно снизит время на проведение.

Дома Well-being ConTech подразумевают существенное снижение энергозатрат при эксплуатации благодаря продуманному комплексу энергоэффективных решений: утепленная многослойная наружная стена, теплосберегающие инженерные системы, использование альтернативных источников энергии и т.д. Эксплуатация жилья предполагает использование цифровой системы контроля энергозатрат.

При возведении сборных домов по технологии Well-being все производственные процессы диджитализованы, контролируются специальным программным обеспечением, что делает невозможным коррупционную составляющую и делает прозрачным бюджетирование и отчетность перед инвесторами.

Автор:
Степан Крьока