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Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа
Во Львовской области сократили комендантское время. Фото: Укринформ

С сегодняшнего дня, 12 марта, во Львовской области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь он продлится с 23:00, а не с 22:00.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня во Львовской области комендантский час продлится с 23:00 до 6:00", — написал Козицкий.

При этом правила комендантского часа сохраняются. В это время в регионе запрещено находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность.

Ранее в освобожденном Ирпене Киевской области комендантский час решили продлить еще на три дня. Он будет действовать с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля.

Автор:
Вита Молодан