Во Львовской области поликлиники и котельные исключили из перечня критических объектов

Во Львовской области сократили список критической инфраструктуры, где не выключают свет. Кроме того, в регионе будут отключать электроэнергию на 8 часов, а включать на 4.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он сообщил, что в области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применяют аварийные отключения электроэнергии.

"Под отключение попадает большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры. Из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры исключили некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По его словам, электроэнергию будут отключать ориентировочно на 8 часов, далее на 4 часа ее вернут, после – снова отключат на 8 часов.

Он подчеркнул, что это вынужденные меры из-за дефицита мощности в системе и призвал жителей, у которых есть электроэнергия, использовать ее максимально экономно.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.