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Военное положение в Украине продлят после 25 апреля, — нардеп от "Слуги народа"
Военное положение в Украине заканчивается 25 апреля, но его собираются продлить. Об этом заявил нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский в эфире телемарафона.
"Будет инициатива президента Украины о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", — констатировал нардеп.
26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней. Очевидно, как отметил Вениславский, глава государства сделает то же самое перед 25 апреля.
Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.