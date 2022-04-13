Военное положение в Украине продлят после 25 апреля, — нардеп от "Слуги народа"

Военное положение в Украине заканчивается 25 апреля, но его собираются продлить. Об этом заявил нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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"Будет инициатива президента Украины о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", — констатировал нардеп.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней. Очевидно, как отметил Вениславский, глава государства сделает то же самое перед 25 апреля.

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.