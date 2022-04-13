Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Общество
Дата публикации

Военное положение в Украине продлят после 25 апреля, — нардеп от "Слуги народа"

Военное положение в Украине продлят после 25 апреля, — нардеп от "Слуги народа"
В Украине не ожидают завершения войны до 25 апреля. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Военное положение в Украине заканчивается 25 апреля, но его собираются продлить. Об этом заявил нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Будет инициатива президента Украины о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", — констатировал нардеп.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней. Очевидно, как отметил Вениславский, глава государства сделает то же самое перед 25 апреля. 

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года. 

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. 

Автор:
Вита Молодан