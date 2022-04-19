Военное положение в Украине продлят: Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7300 "О продлении срока действия военного положения в Украине".

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Текст документа еще не опубликован, но Рада уже получила его на рассмотрение.

Ранее, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране еще на 30 дней. То есть оно заканчивается 25 апреля, но очевидно, что Рада примет закон, внесенный президентом, и военное положение продлят еще на 30 дней.

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.