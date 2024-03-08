"Волонтерский центр" города Каменское за первый месяц работы оказал помощь 3 тыс. человек - мэр Андрей Белоусов.

Месяц назад в городе Каменское Днепропетровской области заработал мощный "Волонтерский центр", открытый силами общественных организаций "Пчела" и "Фонд развития Каменского".

За первый месяц работы центр оказал помощь около 3 тысяч человек. Это жители города, вынужденные переселенцы и военные.

На базе Центра плетут маскировочные сетки, изготавливают окопные свечи и спецодежду для защитников, выдают медикаменты военным. Создан банк одежды для выдачи нуждающимся. Действует бесплатная столовая, работает кинотеатр для детей.

С помощью Центра люди получают психологическую и правовую помощь, посещают учебные курсы, семинары и другие просветительские мероприятия. Также каждую среду посетителям центра предоставляют услуги администраторы ЦНАПа.

Вновь созданный " Волонтерский центр" тесно взаимодействует со многими городскими и международными благотворительными организациями. На базе центра есть ячейки общества Красный Крест, БФ «Каритас» и Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.

Мэр Каменского Андрей Билоусов, являющийся инициатором создание Центра, означало, что город предоставил помещение для деятельности всех упомянутых общественных организаций и помогает в работе.

«Благодарю всех волонтеров города и страны, которые в эти трудные времена поддерживают Вооруженные Силы, социально незащищенные слои населения и приближают нашу Победу!», - сказал Андрей Белоусов.