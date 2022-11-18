Восемь карет скорой помощи и гуманитарный груз переданы Херсону от УПЦ и Фонда Вадима Новинского

В Херсон и Херсонскую область, которые многие месяцы страдали под оккупацией, Фонд Вадима Новинского совместно с Украинской Православной Церковью передал восемь автомобилей скорой помощи и гуманитарный груз.

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Об этом сообщают "Украинские Новости".

По словам директора Фонда Дмитрия Сергеева, в каждую машину дополнительно загружены продукты питания, дефибрилляторы, складные и вакуумные ноши, а также медикаменты, в которых сейчас остро нуждаются медики Херсонщины: обезболивающие, жаропонижающие препараты, антибиотики.

“Мы передали вместе со скорыми 4 тонны продуктов, 500 буханок хлеба, лекарства. Освобожденные Херсон и Херсонская область будут в ближайшее время в приоритете нашего внимания. Эту задачу нам поставил основатель Фонда Вадим Новинский. Мы находимся на постоянной связи с Херсонской военной администрацией. Понимаем, какая помощь сегодня необходима в первую очередь, работаем над будущей поставкой гуманитарных грузов", - отметил Сергеев.

Возглавил благотворительную миссию Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Мы отправились в недавно освобожденный Херсон по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия. Каждый день мы молимся, чтобы Господь укрепил каждого украинца. Все мы, как патриоты своей Родины, трудимся каждый на своем месте для того, чтобы быстрее воцарился мир в нашем государстве. И эта небольшая помощь, которая сегодня будет передана Херсону, — думаю, является свидетельством внутренней боли, которая есть у каждого из нас — каждого священника, каждого мирянина Украинской Православной Церкви", - подчеркнул Управляющий делами УПЦ.

"Это крайне необходимая и сверхважная в это время помощь для нас. Вы знаете, что в Херсоне только что прекратилась оккупация, и к сожалению, многие машины скорой были вывезены с нашей территории. При этом очень много людей осталось в городе, и они нуждаются в нашей помощи. Такое обновление автопарка скорых - это очень весомая помощь нам. Украинская Православная Церковь - это Церковь украинского народа. Хорошо, что в это безвременье мы объединяемся. Пусть Господь бережет, помогает вам в ваших трудах!", - сказал главврач Белозерской. центральной районной больницы Дмитрий Доманский, благодаря меценатав.