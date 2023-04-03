Все больше украинцев возвращаются из Европы домой

В Украину за минувшие сутки прибыло 58 тысяч граждан.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

"За сутки 2 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 97 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств, пассажиропоток относительно предыдущих суток вырос еще на 2 тысячи человек. Самым активным было движение через украинско-польскую границу - его пересекли 69 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В то же время из Украины за прошедшие сутки выехали 35 тысяч человек, 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыло 62 тысячи человек, 58 тысяч из них – наши соотечественники, оформлено 89 грузовиков с гуманитарной помощью.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 7 человек – 4 из них пытались перейти в пунктах пропуска, еще 3 задержаны вне пунктов пересечения.

Также на выезд не пропущено 6 мужчин, граждан Украины, поскольку пограничники выявили признаки подделки их документов.

Напомним, количество людей, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались уехать нелегально за границу, значительно уменьшилось.