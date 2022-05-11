Washington Post открывает представительство в Киеве

Американское издание Washington Post сообщило, что открывает свое новое бюро в Киеве. Его возглавит Изабель Хуршудян, главным корреспондентом станет Макс Берак.

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"Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года", — отметили в издании.

Отметим, что Хуршудян — бывшая корреспондентка московского бюро WP, она работает в Украине с января 2022 года. Макс Берак — бывший глава бюро в Найроби (Кения), работает в Украине уже два месяца.

Изабель Хуршудян и Макс Берак. Фото: WP

В их команду также войдут другие корреспонденты, репортер Дэвид Штерн, фотографы и видеожурналисты.

"Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", — прокомментировал редактор иностранных дел WP Дуглас Джель.

Для коммуникации с Washington Post в Украине создали отдельный почтовый адрес: [email protected]