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Харьковчане получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

Харьковчане получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

27 апреля в Харьков было доставлено 43 тонны благотворительной помощи от Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы". Среди доставленных грузов - детское питание для всех возрастов, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, мука, сахар, масло, сгущенка, а также готовые обеды. Гуманитарный груз принял управляющий Харьковской епархией Украинской Православной Церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

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"Эта благотворительная помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавшим от боевых действий, жителям, скрывающимся в бомбоубежищах и станциях метро, ​​защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", - отметил директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фото 2 — Харьковчане получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" уже передал жителям почти разрушенных Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи и Ирпеня и городам, принимающим беженцев продуктов на сумму 47 млн. грн., медикаментов и медицинского оборудования на сумму более 67 млн. грн.

Фото 3 — Харьковчане получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

Общая финансовая поддержка Украины от бизнеса Смарт-холдинга и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн.