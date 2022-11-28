Херсонщина подверглась за сутки 30 вражеским обстрелам. Есть погибшие

За сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 30 раз, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. В результате погиб один человек, еще двое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

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"Херсонский район – российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерному, Комишанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу", – написал он.

Кроме того, в Бериславском районе оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку, Осокоровку.

Напомним, недавно разведка Великобритании сообщила, что несмотря на увольнение, Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и ежедневно подвергается обстрелам, в частности, из "Градов". Только 24 ноября в городе погибли 10 человек, а 27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела.