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Общество
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Херсонщина подверглась за сутки 30 вражеским обстрелам. Есть погибшие

Херсонщина подверглась за сутки 30 вражеским обстрелам. Есть погибшие

За сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 30 раз, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. В результате погиб один человек, еще двое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

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"Херсонский район  российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерному, Комишанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревке, Зеленовке, Приднепровскому, Станиславу", – написал он.

Кроме того, в Бериславском районе оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку, Осокоровку.

Напомним, недавно разведка Великобритании сообщила, что несмотря на увольнение, Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и ежедневно подвергается обстрелам, в частности, из "Градов". Только 24 ноября в городе погибли 10 человек, а 27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела.

Автор:
Максим Беркаль