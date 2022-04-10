За минувшие сутки в Украину из Польши вернулось рекордное количество украинцев

9 апреля в Украину из Польши вернулось рекордное количество украинских граждан - пересекли границу около 23 тысяч украинцев.

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За минувшие сутки, 9 апреля, Рекордное количество украинцев вернулись домой из Польши за минувшие сутки, 9 апреля, - около 23 тысяч граждан. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций со ссылкой на Пограничную службу Польши.

"Это самое большое количество въезда в Украину с начала войны 24 февраля, и цифра продолжает расти", - подчеркнули в ЦСК.

Ранее, 6 апреля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым украинцы активно начинают возвращаться на свои довоенные рабочие места. Так, среди тех, кто имел работу до 24 февраля, продолжают работать 58%.

Напомним, что в период с 24 февраля в Польшу из Украины выехало уже 2,5 миллиона человек, сообщает Пограничная служба Польши. В то же время из Польши в Украину выехало за этот период 471 тысяча человек.