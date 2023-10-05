За полгода россияне убили в Украине более тысячи гражданских – отчет ООН

Продолжающееся полномасштабное вооруженное нападение Российской Федерации на Украину привело к серьезному и масштабному ущербу гражданскому населению. Только за период с 1 февраля по 31 июля 2023 было задокументировано 4621 пострадавших среди гражданского населения.

Об этом сообщается в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Из этого числа – 1028 человек погибли и 3593 получили ранения. Из этих жертв 1883 были мужчины, 1294 – женщины, 139 – мальчики, 94 – девочки, а также 16 детей, чей пол остается неизвестным.

В отчете отмечают, что в течение последних месяцев российская агрессия вызывала в среднем шесть смертей и 20 ранений ежедневно.

"К сожалению, фактическое количество жертв, вероятно, больше", - отмечают в отчете.

В общей сложности, согласно отчету ООН, с начала полномасштабной войны россияне убили 10 тысяч мирных жителей и десятки тысяч получили ранения.

"Война опустошила жизнь миллионов украинцев, в том числе детей, которым придется много лет жить с ужасным наследием человеческих потерь, физического уничтожения и вреда окружающей среде, в том числе загрязнение взрывоопасными пережитками войны", - сказала Даниэль Белл, глава миссии.

Напомним, что количество погибших детей согласно данным украинской власти традиционно несколько меньше. Да, по состоянию на 27 августа было зафиксировано гибель в результате вооруженной агрессии РФ только 503 детей и ранения 1116. Наибольшее количество погибших и раненых детей отмечено в Донецкой области - 485, в Харьковской - 299, в Киевской - 129, в Херсонской - 122, в Запорожской - 9 97, в Днепропетровской – 95, в Черниговской – 71, в Луганской – 67.