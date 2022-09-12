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За прошлую неделю более 4 тысяч детей школьного возраста вернулись в Украину
Все больше детей возвращается в Украину из-за границы.
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Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"За прошедшую неделю из-за границы вернулись более 4 тысяч детей школьного возраста. И это еще раз подтверждает, что украинцы несгибаемые. Педагоги, дети, родители, а также международные коллеги и партнеры объединились ради просвещенного будущего нашей страны", – сказал глава МОН.
По данным министерства, с 24 февраля российские бомбардировки и обстрелы повредили 2 480 образовательных учреждений, из них 286 полностью разрушены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в Киевской области 86% учебных заведений будут работать в очном или смешанном формате.