За прошлую неделю более 4 тысяч детей школьного возраста вернулись в Украину

Все больше детей возвращается в Украину из-за границы.

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Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"За прошедшую неделю из-за границы вернулись более 4 тысяч детей школьного возраста. И это еще раз подтверждает, что украинцы несгибаемые. Педагоги, дети, родители, а также международные коллеги и партнеры объединились ради просвещенного будущего нашей страны", – сказал глава МОН.

По данным министерства, с 24 февраля российские бомбардировки и обстрелы повредили 2 480 образовательных учреждений, из них 286 полностью разрушены.

Напомним, что в Киевской области 86% учебных заведений будут работать в очном или смешанном формате.