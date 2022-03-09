За сутки украинцы, потерявшие работу из-за войны, подали уже 1 миллион заявок на помощь от государства

По данным Министерства цифровой трансформации, через 24 часа после запуска программы поддержки людей, проживающих в зоне боевых действий, в "Дії" украинцы подали один миллион заявок на получение помощь от государства. Об этом сообщает Правительственный портал.

Получить по 6,5 тысячи гривен могут украинцы из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Одноразовую помощь от государства могут получить наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП (ФОП) всех групп.

Как получить деньги тем, кто потерял доход из-за войны

Подать заявку, а потом получить деньги работники и ФОП могут в несколько кликов:

1 шаг — нужно открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, если до сих пор ее нет. Речь о карте "єПідтримка", которую украинцы оформляли для получения "ковидной тысячи".

2 шаг — нужно перейти в приложение "Дія" и нажать "Услуги", потом перейти в раздел "єПідтримка" и там уже выбрать "Получить помощь".

По 6,5 тысячи гривен начали выплачивать 8 марта. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.

Области, где работает услуга: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и город Киев.

По информации Минцифры, в программе принимают участие все банки, которые подключены к программе "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.