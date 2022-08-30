За время войны в Херсонской области было 303 случая насильственных исчезновений

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину практика насильственных исчезновений стала одним из методов устрашения местных.

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Об этом сообщает Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, после 24 февраля только в Херсонской области зафиксировано 303 случая насильственных исчезновений, 121 человек был уволен, убит был 1 человек и судьба 181 человека остается неизвестной.

По словам омбудсмена, это информация, известная на сегодняшний день.

Он добавил, что случаи насильственных исчезновений практикуются в фильтрационных пунктах в Донецкой и Луганской областях, оккупанты продолжают открывать такие пункты в Запорожской области, на территории оккупированной Херсонщины и Крыма.

"Государство должно добиться того, чтобы судьба каждого человека, пострадавшего в результате войны была известна, какой бы эта правда ни была - это и есть наша обязанность", - отметил Лубинец.

Напомним, что по данным УВКПЧ ООН, с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, до 14 августа 2022 года зафиксировано 13 212 жертв среди гражданского населения в стране.