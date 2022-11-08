Здание киевского телецентра решили законсервировать: какие причины

Национальная общественная телерадиокомпания Украины консервирует помещение киевского телецентра на улице Юрия Ильенко, 42, из-за формы здания известного как "Карандаш", на период военных действий из-за рисков, связанных с безопасностью, а также с целью минимизации энергозатрат и экономии бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении НОТУ.

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Как отметил член правления "Суспільного", ответственный за операционную деятельность, Родион Кочубей, сотрудники покинули телецентр с началом полномасштабного вторжения из-за вопроса безопасности.

"Одни из первых ракетных ударов были по Киевской телебашне, расположенной рядом с "Карандашом", в результате чего он также получил повреждения. Вопрос оставаться там или нет - не стоял. Следует учитывать, что "Карандаш" - это 24-этажный небоскреб, где во время воздушной тревоги отключаются лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей", - указал он.

По словам Кочубея, с начала полномасштабного вторжения РФ работники не возвращались в "Карандаш", а перешли в другие локации и офисы. Сейчас часть людей работает в месте, с которого начиналась история украинской телерадиокомпании – в историческом здании на Крещатике.

"Часть работает в Доме звукозаписи. Конечно, это не 24 этажа "Карандаша", места не хватает, но мы адаптируемся к имеющимся условиям, поддерживаем друг друга, делимся кабинетами и техникой. Также значительная часть работает по возможности дистанционно и в офисах в разных регионах страны", - рассказал член правления НОТУ.

Вторая причина консервации "Карандаша", по его словам, связана с вопросом энергетической безопасности, а именно минимизацией энергозатрат ради экономии ресурсов газа.

"Карандаш" имеет автономное отопление. На сегодняшний день мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7-10 градусов. Работать в таких условиях невозможно", — рассказал Кочубей, добавив, что оборудование из телецентра перенесено в другие локации.

Третьей причиной он назвал экономию бюджетных средств, поскольку в этом году у "Суспільного" был "бюджет выживания", когда финансирование выделено лишь на несколько статей.

"Среди них значительную долю составляет оплата коммунальных услуг. Ежегодно только на обслуживание и содержание "Карандаша" идет более 100 миллионов гривен, что включает коммунальные расходы, налог на землю, расходы на персонал", - сообщил представитель НОТУ.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла финансирование "Суспільного" на следующий год на уровне 1504 миллионов гривен, что на 367 миллионов меньше, чем бюджет нынешнего года.

"Понятно, что при таких условиях должны прорабатываться разные варианты экономии бюджетных средств и искать возможности для выработки контента", - подчеркнул Кочубей.

Напомним также, что в октябре НОТУ подала заявление в Европейский суд по правам человека о вероятном нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также международных протоколов. Речь идет о невозможности распространения вещателем информации вследствие обстрелов, ракетных и авиационных ударов Россией по телебашням и захвата объектов инфраструктуры.