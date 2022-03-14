"Зеленые коридоры": маршруты для эвакуации мирных жителей на 14 марта

Украинские власти продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Во время брифинга вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о "зеленых коридорах" и маршрутах эвакуации мирного населения на 14 марта.

На сегодняшний день по стране согласовано такие гуманитарные коридоры:

Киевская область:

- Богдановка/Новобогдановка - Бровары;

- Гостомель - Белогородка;

- Немешаево/Ворзель - Белогородка.

Луганская область:

- Северодонецк - Славянск;

- Попасная - Славянск;

- Горское - Славянск.

Мариуполь:

Сегодня будет попытка разблокировать путь для конвоя с медикаментами из Бердянска (через Мангуш) - в Мариуполь.

В прошедшие дни этого сделать не получилось.

"Мы в очередной раз будем пытаться наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из г. Бердянск через Мангуш в г. Мариуполь", - сказала Верещук.

В понедельник, 14 марта, планируется совершить эвакуацию автобусами к железнодорожной станции Новозолотаровка жителей Луганской области при фактическом режиме тишины, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он уточнил места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск: 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; 10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт";

Северодонецк: 10.00 – МПК Строителей.

Рубежное: в Рубежанский городской совет будет подано: 10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи; 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горское: 12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина, 13а, Семенова Татьяна, 0999785622.

Золотое: 12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный, 8а. Галканова Елена, 0508158203.

Также будет осуществляться подвоз людей из:

1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное;

2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое;

3. Новоайдар - Северодонецк.

"В первую очередь женщины, дети и пожилые люди! Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", – подчеркнул глава ОВА.

Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.