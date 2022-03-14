Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

"Зеленые коридоры": маршруты для эвакуации мирных жителей на 14 марта

"Зеленые коридоры": маршруты для эвакуации мирных жителей на 14 марта
Украинцы могут эвакуироваться из самых горячих точек

Украинские власти продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. 

Во время брифинга вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о "зеленых коридорах"  и маршрутах эвакуации мирного населения на 14 марта.

На сегодняшний день по стране согласовано такие гуманитарные коридоры:

Киевская область:

- Богдановка/Новобогдановка - Бровары;

- Гостомель - Белогородка;

- Немешаево/Ворзель - Белогородка.

Луганская область:

- Северодонецк - Славянск;

- Попасная - Славянск;

- Горское - Славянск.

Мариуполь:

Сегодня будет попытка разблокировать путь для конвоя с медикаментами из Бердянска (через Мангуш) - в Мариуполь.

В прошедшие дни этого сделать не получилось.

"Мы в очередной раз будем пытаться наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из г. Бердянск через Мангуш в г. Мариуполь", - сказала Верещук. 

В понедельник, 14 марта, планируется совершить эвакуацию автобусами к железнодорожной станции Новозолотаровка жителей Луганской области при фактическом режиме тишины, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он уточнил места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск: 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; 10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт";

Северодонецк: 10.00 – МПК Строителей.

Рубежное: в Рубежанский городской совет будет подано: 10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи; 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горское: 12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина, 13а, Семенова Татьяна, 0999785622.

Золотое: 12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный, 8а. Галканова Елена, 0508158203.

Также будет осуществляться подвоз людей из:

1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное;

2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое;

3. Новоайдар - Северодонецк.

"В первую очередь женщины, дети и пожилые люди! Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", – подчеркнул глава ОВА.

Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

Автор:
Светлана Манько