- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Зеленые коридоры": маршруты для эвакуации мирных жителей на 14 марта
Украинские власти продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.
Во время брифинга вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о "зеленых коридорах" и маршрутах эвакуации мирного населения на 14 марта.
На сегодняшний день по стране согласовано такие гуманитарные коридоры:
Киевская область:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Богдановка/Новобогдановка - Бровары;
- Гостомель - Белогородка;
- Немешаево/Ворзель - Белогородка.
Луганская область:
- Северодонецк - Славянск;
- Попасная - Славянск;
- Горское - Славянск.
Мариуполь:
Сегодня будет попытка разблокировать путь для конвоя с медикаментами из Бердянска (через Мангуш) - в Мариуполь.
В прошедшие дни этого сделать не получилось.
"Мы в очередной раз будем пытаться наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из г. Бердянск через Мангуш в г. Мариуполь", - сказала Верещук.
В понедельник, 14 марта, планируется совершить эвакуацию автобусами к железнодорожной станции Новозолотаровка жителей Луганской области при фактическом режиме тишины, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он уточнил места сбора для организованного выезда на станцию:
Лисичанск: 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; 10.00 – м-н ГТВ, от памятника "Самолёт";
Северодонецк: 10.00 – МПК Строителей.
Рубежное: в Рубежанский городской совет будет подано: 10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи; 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.
Горское: 12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина, 13а, Семенова Татьяна, 0999785622.
Золотое: 12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный, 8а. Галканова Елена, 0508158203.
Также будет осуществляться подвоз людей из:
1. Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное;
2. Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое;
3. Новоайдар - Северодонецк.
"В первую очередь женщины, дети и пожилые люди! Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины", – подчеркнул глава ОВА.
Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.