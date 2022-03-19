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"Зеленые коридоры": маршруты для эвакуации мирных жителей на 19 марта
Украинские власти продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров из Киевской, Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров.
Донецкая область:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- из Мариуполя в Запорожье. Выехала колонна автобусов для перевозки людей из Бердянска в Запорожье. Также в сторону Бердянска выехали фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянске. Также оказывается помощь мариупольцам, которые оказались в городе Мангуш (они туда идут пешком) – оттуда их увезут в Бердянск.
Киевская область:
- из села Бервица к Броварам. Люди должны самостоятельно выйти, перейти реку Трубеж в сторону улицы Радгоспной, там будут ждать автобусы. Это объявление касается жителей таких населенных пунктов: Бервица, Мокрец, Заворичи, Калита, Семиполки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары;
- из Бучи в Белогородку (жители Бучи, Ворзеля, Михайловки, Рубежовки, Забучья, Дмитровки, Капитановски, Стоянки, Гореничей, Белогородки);
- из Богдановки в Бровары (Богдановка, Новобогдановка, Рудня, Летки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары);
- из Бородянки в Белую Церковь (Бородянка, Песковка, Белая Криница, Кочелев, Брусилов, Фастов, Белая Церковь).
Луганская область:
- в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасную и Бахмут планируется доставка гуманитарного груза, а также автобусов для эвакуации населения.
Также сегодня 14 фур гумпомощи поедут в Херсон.
Напомним, уточнить информацию по гумкоридорам или о людях, которые оказались в зоне бедствия без связи, можно по номерам Национального информбюро, которое заработало вчера: 16-48; 044-287-81-65.