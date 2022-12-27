Жители Донецкой области со 2 января будут бесплатно эвакуировать в Черкасскую область

Со 2 января начнется эвакуация жителей Донецкой области в Черкасскую область, которая будет проводиться бесплатным поездом из Покровска до станции имени Тараса Шевченко (город Смела). Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, рейсы будут осуществляться раз в четыре дня по четным числам.

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Желающие эвакуироваться должны предварительно зарегистрироваться, позвонив по номерам: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, или сообщить о своих намерениях на горячие линии сельских, поселковых советов и военных администраций.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью следует обращаться по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096 ) 108-52-24.

Также обратиться за помощью в эвакуации можно на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

В ведомстве указывают, что в Черкасской области внутренне перемещенные лица будут размещены в бесплатных приютах, им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Как уточняют в городском совете Краматорска - крупнейшего города Донецкой области, подконтрольного Украине - решением правительственного координационного штаба обязательная эвакуация жителей региона со 2 января была перенаправлена из Тернопольской именно в Черкасскую область.

"Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины. Потому что сейчас самое важное - сохранить жизнь!" – говорится в сообщении.

Отмечено, что власти предоставят гарантии бесплатного проживания в коммунальных учреждениях Черкасской области, оказания гуманитарной, психологической и медицинской помощи, а также социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "єДопомога".

Напомним также, что жителей Херсонской области сейчас эвакуируют в Хмельницкую: ежедневный бесплатный поезд отправляется из Херсона в Хмельницкий в 15:27. По словам профильного министра Ирины Верещук, на нем ежедневно покидают деоккупированный облцентр около 300 человек.