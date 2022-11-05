Жители прифронтовых районов Николаевщины начали получать бесплатные дрова

Николаевская область стала первой, где жители прифронтовых территорий стали бесплатно получать дрова.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

"На этой неделе древесину топливную бесплатно доставили жителям населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской громад. Постепенно дрова получат и все другие громады, граничащие с районами проведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Николаевская область стала примером быстрого реагирования.

"Жду такую же оперативность и от других областей. Дрова населению нужны уже сегодня" , – добавила она.

Отмечается, что узнать алгоритм получения бесплатных дров в Николаевской области можно по следующим номерам:

- Баштанский район: (098) 738-83-18 (график работы с 08:00 до 20:00);

- Вознесенский район: (066) 779-46-18 (с 08:00 до 20:00);

– Николаевский район: (068) 535-91-19, (051) 532-19-67 (с 08:00 до 18:00).

Напомним, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они пойдут на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.