Жительнице Донецкой области дали 12 лет за информирование оккупантов об активности ВСУ

Суд признал виновной в коллаборационизме жительницу поселка Иверское Краматорского района, "сливавшую" врагу данные о деятельности украинской армии, в частности о том, когда "лучше" осуществлять воздушные атаки на позиции Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса.

Как сообщает Служба безопасности Украины, которая проводила расследование, и Донецкая областная прокуратура, женщине по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (оказание незаконным вооруженным формированиям и формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Также женщина лишена права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 10 лет.

Отмечается, что контрразведчики задержали злоумышленницу в январе этого года. По данным следствия, ее еще прошлым летом спецслужба РФ дистанционно привлекла к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По указанию оккупантов женщина с сентября по ноябрь собирала информацию о местах дислокации и перемещения украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях, передавая данные "связному" на оккупированной части Донецкой области через Telegram - как в текстовом виде, так и скриншотами на Google Maps.

"Прежде всего вражеский информатор пыталась выявить боевые позиции артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и боевых дронов ВСУ. Также агрессора интересовали локации украинских военных госпиталей, складов с боеприпасами и подразделений радио-электронной борьбы", - указывают в спецслужбе.

В частности, оккупанты узнавали от нее о пролетах украинской военной авиации, пунктах разгрузки эшелонов военной техники, местах испытания беспилотных летальных аппаратов и расположении комплексов ПВО.

Кроме того, наводчица акцентировала внимание собеседников на время суток, когда, на ее взгляд, лучше наносить удары по этим объектам. В общей сложности женщина передала около 50 таких сообщений. В ходе обыска у злоумышленницы нашли мобильный телефон с этой перепиской.

Напомним также, что на днях приговор в виде 15 лет тюрьмы получил врач из Черкасс, который, как выявила СБУ, собирал и передавал данные о локациях объектов противовоздушной обороны и блокпостов украинских военных в регионе.