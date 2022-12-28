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Категория
Фондовые рынки
Дата публикации

НКЦБФР добавила в реестр мошеннических инвестпроектов еще восемь сайтов

НКЦБФР добавила в реестр мошеннических инвестпроектов еще восемь сайтов
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в перечень ненадежных инвестиционных проектов еще восемь сайтов, говорится в сообщении финрегулятора.

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В частности, список был дополнен следующими сомнительными проектами: PowerTrend (prtrend.org), Umarkets (umarkets.net), ORA SMART (oraqsmart.com), Grand Capital (rus.grandcapital.trading), Pelliron (pelliron.com.ua, pelliron .all.biz).

Также в него попали бизнес-школа OST UP CHUK (ostupchuk.com), учебно-консультационный центр WestFitGroup (westfitgroup.tilda.ws) и "Система Bitbon" (bitbon.space).

Полный перечень вероятно мошеннических проектов можно найти на сайте комиссии   разделе "Защита прав инвесторов". В случае же отсутствия информации об определенном сайте НКЦБФР советует самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности по десяти признакам.

Напомним, что в последний раз комиссия пересматривала список сомнительных инвестпроектов в сентябре, добавив в него такие ресурсы как Fox Finance, ForexClub Libertex и BTG Capital. Сейчас же, таким образом, перечень расширился уже до 145 позиций.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов