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Фондовые рынки
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НКЦБФР ищет на украинском фондовом рынке российский след

НКЦБФР ищет на украинском фондовом рынке российский след
Фото: Pexels

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проанализирует вовлеченность резидентов и компаний РФ на отечественные рынки капитала, чтобы уменьшить их влияние и минимизировать угрозы для финансовых рынков Украины.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР просит отечественные компании по управлению активами (КУА), институты совместного инвестирования (ИСИ), корпоративные инвестфонды (КИФ) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предоставить следующую информацию:

– о наличии/отсутствии в структуре собственности КУА и администратора НПФ лиц, связанных с РФ;

– о наличии/отсутствии среди участников ИСИ лиц, связанных с РФ;

– о наличии/отсутствии в составе активов ИСИ/НПФ имущества, находящегося на территории Украины и принадлежащего РФ или ее гражданам;

– о наличии/отсутствии среди членов наблюдательных советов КИФ и НПФ граждан РФ;

– перечень всех операций с активами ИСИ/НПФ с 24 февраля по 19 апреля 2022 года включительно.

В НКЦБФР отмечают, что эти данные следует предоставить в формате Exel в течение 10 дней после публикации соответствующего решения на электронный адрес [email protected].

В Нацкомиссии добавили, что эти документы должны быть заверены с помощью электронной цифровой подписи уполномоченного лица заявителя.

Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в НКЦБФР на внеочередном заседании приняли решение временно остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц.

Автор:
Дмитрий Нарожный