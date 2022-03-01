Украинские евробонды упали до нового минимума

28 февраля стоимость долларовых украинских еврооблигаций Украины, которые частично восстановили в пятницу обвал первого дня полномасштабной военной агрессии России, опустились до нового минимума, подешевев за день на 25-34%.

Как сообщает Bloomberg, по состоянию на 18:00 по Киеву, доходность к погашению кратчайших бумаг с погашением в сентябре 2022 года выросла до 204,3% со 103,8% 25 февраля при снижении цены с 68,4% до 51,5% номинала.

В то же время еврообонды с погашением в 2023 году котировались по ставке 76,8% годовых, в 2024 году – 62,7% годовых, в 2025 году – 48,2% и в 2026 году – 39,7%.

Ставки по долгосрочным бумагам с погашением в 2027–2028 годах выросли до 35,2–35,3%, а по более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах – до 29,7–25,1%.

Ценные бумаги, номинированные в евро, с погашением в 2026 году котировались с доходностью 43,2%, в 2030 году – 23,3%.

При этом курс ВВП-варрантов упал сразу на 31%, до 21,8% от номинала.

Ранее сообщалось, что 14 февраля стоимость украинских еврооблигаций снизилась на 2,2-41,1%. Причиной падения цен стала безрезультатная встреча советников лидеров "нормандской четверки", а также призыв США к своим гражданам покинуть Украину.

Напомним, в январе на фоне информации о возможном вторжении российских войск в Украину на западных биржах украинские евробонды резко упали в цене.

Их доходность на вторичном рынке превышала более 9% по долгосрочным бумагам, а по краткосрочным – 25%.