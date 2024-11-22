AI4Future: Главные ИИ-новости недели (18-24 ноября)

Эту неделю подсветил растущий тренд ИИ-агентов. Так, Mistral AI представила масштабные обновления для своего ИИ-агента le Chat, который теперь будет скорее отвечать на запросы и осуществлять поиск с цитированием. А Perplexity объявила о запуске ИИ-ассистента для шопинга, объединяющего исследования товаров и покупки в одном месте.

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Также ИИ-рынок наращивал мышцы и демонстрировал волатильность. Компания D-Wave, лидер в области квантовых вычислений, анонсировала Advantage2 — процессор с более чем 4 400 кубитами, который в 25 000 раз быстрее предшественника. Google.org объявил о создании фонда в размере $20 млн для поддержки академических и некоммерческих организаций по всему миру, которые используют ИИ для решения все более сложных задач на пересечении разных научных дисциплин. А акции Nvidia упали из-за беспокойства по поводу перегрева чипов Blackwell.

Становится все более очевидно, насколько роль ведущих техюрисдикций зависит от их готовности к энергоснабжению ИИ-провайдеров. В качестве примера – энергоемкая ИИ-индустрия создает напряжение в энергосистемах Ирландии, ставя под угрозу статус страны как технического центра Европы.

И интересной неделей стал адопшн ИИ к религиозной сфере, что вызвало противоречивое отношение верующих. Так, часовня Святого Петра в Люцерне, старейшая церковь города, удивила необычным экспериментом: вместо священника в исповедальнице установили искусственный интеллект, способный общаться на 100 языках.

Обзор новостей за эту неделю

Мечта Big Tech об искусственном интеллекте превращается в энергетический кошмар Ирландии. Энергоемкий искусственный интеллект создает напряжение в энергосистемах Ирландии, ставя под угрозу статус страны как технического центра Европы.

Рост энергозатратного искусственного интеллекта изменяет карту центров обработки данных в Европе и Ирландия, сердце европейской технологической сцены, может потерять свои позиции. Согласно недавнему исследованию аналитической группы Synergy Research Group из США, Дублин является третьим по величине гипермасштабным центром обработки данных в мире и крупнейшим таким центром в Европе.

Однако ненасытный аппетит искусственного интеллекта к электроэнергии, который удвоится до 2026 года, может заставить Ирландию потерять свой статус лидера в сфере облачных технологий, поскольку энергосистемы страны не успевают спросом.

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Фонд Google.org в размере $20 млн будет использован для развития ИИ и науки

Google.org объявил о создании фонда в $20 млн для поддержки академических и некоммерческих организаций по всему миру, использующих искусственный интеллект для решения все более сложных задач на пересечении различных научных дисциплин. Направления, такие как исследования редких болезней, экспериментальная биология, материаловедение и устойчивое развитие демонстрируют значительный потенциал. Эта инициатива базируется на более чем $200 млн, которые Google.org выделил организациям, использующим искусственный интеллект для ускорения научных исследований за последние пять лет.

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Акции Nvidia упали из-за беспокойства по перегреву чипов Blackwell

Акции Nvidia (NVDA) снизились на 1,3%, закрывшись на уровне $140,15 в понедельник после сообщения о том, что производитель чипов для искусственного интеллекта сталкивается с проблемами перегрева своих процессоров нового поколения Blackwell при установке в серверные стойки с высокой мощностью.

Ранее издание The Information сообщало, что Nvidia пришлось несколько раз менять конструкцию серверных стоек, чтобы справиться с проблемами перегрева. Информация о повторных изменениях дизайна вызвала обеспокоенность среди клиентов по поводу возможных задержек в установлении новой технологии для ИИ дата-центров.

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Mistral AI представила масштабные обновления для le Chat

В компании Mistral AI анонсировали обновление для своего генеративного ИИ-ассистента le Chat, уже зарекомендовавшего себя как надежный инструмент для работы. Новые функции, доступные в бета-версии, включают:

• Веб-поиск с цитированием источников для получения достоверной информации.

• Полотно для создания идей: позволяет создавать, редактировать и экспортировать материалы в реальном времени.

• Понимание документов и изображений благодаря мультимодальной модели Pixtral Large.

• Генерация изображений с помощью Black Forest Labs Flux Pro.

• Интегрированное решение: от моделей до готовых результатов.

• Более быстрые ответы благодаря спекулятивному редактированию.

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D-Wave представила новый квантовый процессор Advantage2

Компания D-Wave, лидер в области квантовых вычислений, анонсировала Advantage2 — процессор с более чем 4 400 кубитами, который в 25 000 раз быстрее предшественника.

Новый процессор демонстрирует: задачи в материаловедении решаются гораздо быстрее; результаты стали в 5 раз лучше; у 99% тестов процессор превосходит предыдущую систему.

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Perplexity объявила о запуске новой функции – ИИ-ассистента для шопинга, объединяющего исследования товаров и покупки в одном месте. Благодаря этому, онлайн-шоппинг становится проще, быстрее и удобнее

Для пользователей Perplexity Pro в США доступна функция Buy with Pro, позволяющая совершать покупки прямо на сайте или в приложении. Все заказы через Buy with Pro получают бесплатную доставку. Новый инструмент визуального поиска, позволяющий найти нужный товар по фото. Perplexity также запустила Merchant Program для крупных ритейлеров, чтобы они могли легко предоставлять информацию о своих товарах.

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Часовня Святого Петра в Люцерне, старейшая церковь города, удивила необычным экспериментом: вместо священника в исповедальнице установили искусственный интеллект, способный общаться на 100 языках.

Проект Deus in Machina был запущен в августе в рамках многолетнего сотрудничества церкви с местной университетской лабораторией, специализирующейся на виртуальной реальности. Теологи решили, что лучшим образом для аватара станет именно Иисус Христос. За два месяца более 1000 человек, включая туристов и представителей других религий, воспользовались возможностью пообщаться с ИИ-Иисусом. 230 участников предоставили отзывы: две трети описали опыт как "духовный".

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