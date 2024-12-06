AI4Future: Главные ШИ-новости недели (2-8 декабря)

Эта неделя показала тренд увеличения производительности от использования ИИ и растущие издержки корпораций на адаптацию ИИ для повышения производительности. Так, согласно новому исследованию компании Bain & Company, генеративный ИИ позволяет компаниям сократить в среднем 15-20% рабочего времени HR-специалистов благодаря автоматизации и усовершенствованию процессов. Это не только снижает затраты, но и позволяет HR играть более стратегическую роль в организации. А новый опрос, проведенный ведущей глобальной исследовательской и консалтинговой компанией Information Services Group (ISG), показывает, что руководители предприятий планируют увеличить расходы на ИИ в среднем на 5,7% в 2025 году, несмотря на гораздо более скромный рост общих ИТ-бюджетов.

Второй тренд – волатильность рынка – снова показал насколько могут быть переоценены акции ведущих ШИ-игроков. Ралли акций на Wall Street, связанное с искусственным интеллектом, рискует "коррекцией", предупреждают экономисты, объясняя, что инвесторы переоценивают краткосрочный потенциал технологии.

Ужесточение конкуренции между ведущими игроками за долю на рынке и продуктовые решения – еще один тренд. Так, основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в компанию по производству аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта Tenstorrent, вложив средства в раунд финансирования на $700 миллионов. Последняя модель искусственного интеллекта для прогнозирования погоды от Google DeepMind превзошла ведущих поставщиков более чем в 97 процентах случаев, а также быстрее и дешевле в эксплуатации, чего никогда не удавалось достичь. Amazon представил Nova — новую семью мультимодальных AI-моделей, конкурирующих с GPT и Claude. Стартап искусственного интеллекта Илона Маска xAI пообещал увеличить мощность своего суперкомпьютера Colossus в десять раз, чтобы включить более 1 миллиона графических процессоров, пытаясь опередить таких конкурентов, как Google, OpenAI и Anthropic. Google разработала новый инструмент искусственного интеллекта, который может генерировать полностью игровой 3D-мир из одного изображения-промпта. А OpenAI объявил "12 дней OpenAI". По словам генерального директора Сэма Альтмана, компания будет "проводить прямую трансляцию с запуском или демонстрацией, где будут как большие анонсы, так и мелочи", ежедневно в течение 12 дней.

Противостояние Китая – стабильный тренд, являющийся предметом анализа ведущих экспертов и, кажется, Китай как страна будет пытаться доминировать в AGI, создавая передовую технологическо-регуляторную структуру.

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Обзор новостей за эту неделю

Генеративный искусственный интеллект сокращает время работы HR до 20%

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) меняет профессию HR, предоставляя возможность повысить эффективность и добавить человечность в процессы управления персоналом. Согласно новому исследованию компании Bain&Company, этот тип ИИ позволяет компаниям сократить в среднем 15-20% рабочего времени HR-специалистов благодаря автоматизации и совершенствованию процессов. Это не только снижает затраты, но и позволяет HR играть более стратегическую роль в организации.

Исследование, поддержанное инструментом Generative AI Workforce Impact Explorer от Bain, показывает существенную экономию времени в разных HR-ролях. HR-бизнес-партнеры могут сократить до 15% времени благодаря упрощению задач, команды по найму талантов – до 20%, а операционные HR-команды – до 35%. Эти изменения, по словам Bain, создают возможность для HR перейти к более влиятельной и консультативной роли.

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Jeff Bezos поддерживает Tenstorrent в борьбе с Nvidia, предлагая доступные ШИ-чипы

Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в компанию по производству аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта Tenstorrent, вложив средства в раунд финансирования на $700 миллионов. Согласно данным Bloomberg от 2 декабря, оценка стартапа достигла $2,6 миллиарда.

На рынке, где доминирует Nvidia, Tenstorrent стремится выделиться, предлагая более дешевое и экономичное ШИ-оборудование. С момента запуска своих первых аппаратных продуктов в 2021 году компания стала одним из главных конкурентов Nvidia в сфере ШИ-чипов.

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Погоня Китая за разработкой превосходящего человеческий интеллект искусственного интеллекта может дать стране преимущество над США. Однако эта революционная технология также несет риск ослабления контроля Компартии над второй по величине экономикой мира

Это мнение высказал ведущий ученый в области искусственного интеллекта Макс Тегмарк. В интервью CNBC он отметил, что создание искусственного всеобщего интеллекта (AGI) ближе, чем кажется. При этом Тегмарк назвал геополитическую гонку между США и Китаем за создание самого умного ИИ "суицидальной гонкой".

По словам Тегмарка, у Китая есть мало стимулов создавать AGI. Он рассказал, что Илон Маск во время встречи с китайскими чиновниками подчеркнул: если AGI будет создан, оно может выйти из-под контроля Коммунистической партии. Это заявление вызвало значительную реакцию, после чего Китай ввел свои первые правила регулирования ИИ. Однако, по мнению аналитиков, Китай вряд ли будет ограничивать свои возможности в сфере ИИ из-за опасений относительно угроз для партийного правления. В то же время страна будет пытаться доминировать в AGI, создавая технологическо-регуляторную структуру, которая будет ограничивать внутренние риски.

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Последняя модель искусственного интеллекта для прогнозирования погоды от Google DeepMind превосходит ведущих поставщиков более чем в 97 процентах случаев, а также быстрее и дешевле в эксплуатации

Google DeepMind утверждает, что последняя модель прогнозирования погоды может делать прогнозы быстрее и точнее, чем существующие физические симуляции. GenCast является последним достижением в исследовательском проекте DeepMind, целью которого является использование искусственного интеллекта для улучшения прогнозирования погоды. Модель была обучена на основе четырех десятилетий исторических данных из архива ERA5 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), содержащего регулярные измерения температуры, скорости ветра и давления на разных высотах по всему миру.

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Amazon представляет Nova — новую семью мультимодальных AI-моделей, конкурирующих с GPT и Claude

Основные модели Nova

• Nova Micro: текстовая модель с самой быстрой генерацией (200+ токенов/сек) и минимальной стоимостью. Отличная для языкового анализа, перевода, решения задач и кодирования (128k токенов, 200+ языков).

• Nova Lite: мультимодальная модель для текста, изображений и видео, быстрая и экономичная, идеальная для интерактивных и масштабных приложений (300k токенов).

• Nova Pro: премиальная мультимодальная модель с лучшим сочетанием точности, скорости и стоимости. Используется для AI-агентов, суммирования видео, вопросов-ответов, разработки программ (300k токенов, 200+ языков).

• Nova Canvas: создание изображений профессионального уровня из текста или графики, поддержка редактирования и ответственного использования AI.

• Nova Reel: инструмент для генерации видео из текста и изображений с настройкой стиля и темпа (поддержка английского, тонкая настройка ожидается).

Эти модели являются ключевыми для развития новых AI-решений в финансах, логистике, климатологии и других областях, демонстрируя лидерство в скорости, стоимости и инновациях.

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Ралли акций на Wall Street, связанное с искусственным интеллектом, рискует "коррекцией", предупреждает Vanguard. Главный экономист компании по управлению активами Джо Дэвис заявил, что инвесторы переоценивают краткосрочный потенциал технологии.

Рост акций, связанных с ИИ, стал ключевым двигателем более широкого подъема на Wall Street, благодаря которому индекс S&P 500 вырос на 27% в этом году. В частности, акции Nvidia, производящей чипы, необходимые для ИИ, подскочили более чем на 180%, обеспечив примерно пятую часть роста индекса. Остальные технологические гиганты также показали значительный рост, а частные компании, такие как OpenAI, получили высокие оценки. Дэвис предостерег, что компании, ныне являющиеся лидерами в сфере инвестиций в ИИ, могут не стать основными выгодоприобретателями в долгосрочной перспективе, даже если технология продемонстрирует трансформационный потенциал в будущем.

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Илон Маск планирует увеличить суперкомпьютер Colossus в десять раз. Объект в Мемфисе, как ожидается, будет включать более 1 миллиона графических процессоров, поскольку xAI миллиардера стремится догнать конкурентов

Стартап искусственного интеллекта Илона Маска xAI пообещал увеличить мощность своего суперкомпьютера Colossus в десять раз, чтобы включить более 1 миллиона графических процессоров, пытаясь опередить таких конкурентов, как Google, OpenAI и Anthropic. Colossus, построенный всего за три месяца в начале этого года, считается крупнейшим суперкомпьютером в мире, работающим на кластере из более чем 100,000 взаимосвязанных графических процессоров Nvidia. Эти чипы используются для обучения чат-бота Маска Grok, который менее продвинут и имеет меньше пользователей, чем лидер рынка ChatGPT или Gemini от Google. Уже начаты работы по расширению объекта в Мемфисе, штат Теннесси, согласно сообщению Торговой палаты Большого Мемфиса в среду. Nvidia, Dell и Supermicro Computer также намерены начать деятельность в Мемфисе для поддержки расширения, заявила торговая палата, при этом будет создана "специальная оперативная команда xAI", чтобы "предоставлять круглосуточный консьерж-сервис компании".

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Расходы на корпоративный ИИ возрастут на 5,7% в 2025 году, несмотря на общее увеличение ИТ-бюджетов менее чем на 2%: исследование ISG

Новый опрос, проведенный ведущей глобальной исследовательской и консалтинговой компанией Information Services Group (ISG), показывает, что руководители предприятий планируют увеличить расходы на ИИ в среднем на 5,7% в 2025 году, несмотря на гораздо более скромный рост общих ИТ-бюджетов. Сбережения от оптимизации затрат и повышения производительности будут реинвестированы в трансформацию и улучшение клиентского опыта, поддерживаемого ИИ.

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AWS стала первым крупным поставщиком облачных услуг, объявившим о получении аккредитованного сертификата ISO/IEC 42001 для AI-сервисов, охватывающих: Amazon Bedrock, Amazon Q Business, Amazon Textract и Amazon Transcribe

ISO/IEC 42001 – это международный стандарт системы управления, определяющий требования и контроль для организаций, чтобы способствовать ответственному развитию и использованию систем искусственного интеллекта. Ответственный искусственный интеллект – это древнее обязательство AWS. С самого начала AWS отдавала приоритет соответствующим инновациям в области искусственного интеллекта и разработала строгие методологии для создания и эксплуатации наших AI-сервисов с учетом справедливости, понятности, конфиденциальности и безопасности, безопасности, контролируемости, достоверности и надежности, управления и прозрачности. Получение сертификата ISO/IEC 42001 означает, что независимая третья сторона подтвердила, что AWS принимает проактивные меры по управлению рисками и возможностями, связанными с развитием, внедрением и эксплуатацией ИИ.

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Картинка сгенерирована на FLUX.1 от BlackForestLabs с помощью подробного промпта без модификаций.

Google разработала новый инструмент искусственного интеллекта, который может генерировать полностью игровой 3D-мир из одного изображения-промпта

Инструмент, известный как Genie 2, описывается как модель мира. Если Genie 1 генерировал 2D-миры, этот следующий инструмент может создавать 3D-миры из разных перспектив и учитывает последствия действий, таких как прыжки или плавание.

Google подчеркивает, что этот инструмент может быть использован для быстрого прототипирования, поскольку позволяет художникам и дизайнерам быстро прототипировать, что может запустить творческий процесс для дизайна среды, дальнейшее ускоряя исследования.

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OpenAI объявил "12 дней OpenAI". По словам генерального директора Сэма Альтмана, компания будет "проводить прямую трансляцию с запуском или демонстрацией, где будут как большие анонсы, так и мелочи", ежедневно в течение 12 дней.

Итак, что ожидается в течение 12 дней OpenAI.

• Sora взлетает: После его вероятной утечки в конце прошлой недели мы наиболее уверены, что генератор видео OpenAI станет одним из крупнейших анонсов шоу.

• o1 открыт: До сих пор модель reasoning OpenAI была доступна в предварительном просмотре. Мы прогнозируем, что эта модель выйдет из этапа предварительного просмотра в течение 12 дней. Кроме того, это позволит ей получить доступ к памяти ChatGPT, которая откроет безграничные возможности для помощи в личном контексте.

• Расширенный поиск становится более расширенным: мы видели слухи и истоки о том, что Voice Engine может воспроизводить человеческие голоса только за 15-секундную запись. Это был бы поразительный анонс, но непонятно, состоится ли он в этом году.

• Улучшение Canvas: Наконец, Canvas стал одним из наших любимых инструментов для написания, который сочетает в себе помощь генеративного ИИ с вашей работой таким образом, что выглядит гладко и действительно полезно.

• Улучшение ChatGPT: ожидаются некоторые улучшения возможностей чат-бота OpenAI, который является основой компании, в частности, анализа видео.