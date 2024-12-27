AI4Future: Главные ШИ-новости недели (23-29 декабря)

Рождественскую неделю подчеркнул этап зрелости рынка ИИ. Так, он отметился анонсом стратегически важного документа — Европейский Союз презентовал второй проект Кодекса практики для искусственного интеллекта общего назначения ( General Purpose AI, GPAI). EUMR) на запланированное приобретение корпорацией NVIDIA компании Run:ai Labs. После детального расследования Комиссия пришла к выводу, что соглашение не вызывает беспокойства по поводу конкуренции в рамках Европейской экономической зоны (ЕЭС).

Кроме того , стало известно о развертывании в Великобритании масштабного датацентра : Anglesey Land Holdings, дочерняя компания Stena Line, подала заявку на строительство дата-центра стоимостью £1 млрд ($1,2 млрд) на острове Англии, Уэльс. А xAI Илона Маска привлекла $6 млрд для развития своих амбиций в сфере искусственного интеллекта. Компания объявила, что в раунде финансирования приняли участие такие инвесторы, как Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD и другие.

В дополнение неделя отметилась важным научным прорывом: Ambient Scientific презентовала новый AI-модуль Sparsh board, работающий от батарейки типа "монета", что делает его идеальным для широкого спектра автономных AI-приложений.

Модуль способен работать непрерывно в течение нескольких месяцев без необходимости частой замены батареи. Более долгосрочные технологические прорывы следует ожидать из-за слияния 6G и ИИ, что может кардинально изменить телекоммуникационную отрасль. Да, совместные инициативы ЕС и США прокладывают путь для беспроводных сетей следующего поколения.

Обзор новостей за эту неделю

Европейский Союз представил второй проект Кодекса практики для искусственного интеллекта общего назначения (General Purpose AI, GPAI)

• Цель Кодекса – поддержать поставщиков моделей GPAI в обеспечении соответствия положениям Регламента ЕС об искусственном интеллекте (EU AI Act).

• В Кодексе определено 21 обязательство для поставщиков моделей GPAI.

• Хотя принятие Кодекса добровольно, он станет важным ресурсом для установления стандартов индустрии в этой сложной и дискуссионной сфере.

Второй драфт подготовлен независимыми экспертами, консультирующими Управление по искусственному интеллекту ЕС (AI Office).

Отзывы по второму драфту принимаются до 15 января 2025 года. Окончательная версия Кодекса будет опубликована в апреле 2025 года перед окончательным сроком имплементации Регламента об искусственном интеллекте, который запланирован на 2 мая 2025 года. Требования для поставщиков моделей GPAI станут обязательными со 2 августа 2025 года.

Второй драфт Кодекса практики открывает новые горизонты для регулирования искусственного интеллекта и укрепления доверия к индустрии. Последующие детали ожидаются после завершения этапа сбора отзывов.

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Минцифра анонсировала словарь терминов по искусственному интеллекту на украинском языке

В подборку вошло 100+ самых популярных слов и словосочетаний, формирующих понимание, что такое ШИ-сфера и какие в ней есть явления. Полезная база как для людей с IT, так и для тех, кто просто читает новости и хочет понимать, что такое промпты и галлюцинации. Созданы при участии Экспертного комитета по ИИ при Минцифре, а также команды проекта "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID, UK Dev, а также партнеру проекта — Фонда Восточная Европа.

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На острове Англси в Уэльсе запланировано строительство кампуса дата-центров стоимостью £1 млрд.

Anglesey Land Holdings, дочерняя компания Stena Line, подала заявку на строительство дата-центра стоимостью £1 млрд ($1,2 млрд) на острове Англси, Уэльс. Проект предусматривает переустройство территории бывшего алюминиевого завода Penrhos в городе Голифед в современный технологический парк под названием Prosperity Parc. Основой комплекса станут здания дата-центров общей площадью до 2,6 миллиона квадратных футов. Кроме того, на территории предусмотрено строительство 107,6 тысяч квадратных футов офисных помещений и 53,8 тысяч квадратных футов для научно-исследовательских объектов.

В рамках проекта планируется также создание системы хранения энергии с батареями (BESS) общей мощностью 349 МВт. Представленная местному совету заявка включает внедрение низкоуглеродистых технологий и использование принципов "сберегательности, чистоты и экологичности" для снижения уровня выбросов CO2. Проект потребует инвестиций в размере £1 млрд ($1,2 млрд), создав 890 рабочих мест во время строительства и 1200 постоянных рабочих мест после завершения. Согласно оценкам Anglesey Land Holdings, технологический парк будет ежегодно приносить экономике Уэльса £578 млн ($731,4 млн).

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Европейская комиссия одобрила приобретение NVIDIA компании Run:ai Labs

Европейская комиссия предоставила безусловное одобрение в соответствии с Регламентом ЕС о слиянии (EUMR) на запланированное приобретение корпорацией NVIDIA компании Run:ai Labs. После детального расследования Комиссия пришла к выводу, что соглашение не вызывает беспокойства по поводу конкуренции в рамках Европейской экономической зоны (ЕЭС).

NVIDIA занимается проектированием и поставкой графических процессоров (GPU), используемых в дата-центрах, в то время как Run:ai разрабатывает программное обеспечение для оркестрации GPU, помогающее компаниям оптимизировать вычислительные ресурсы искусственного интеллекта (AI). Расследование было сосредоточено на двух ключевых аспектах: рынке дискретных GPU, используемых в дата-центрах, и рынке программного обеспечения для оркестрации GPU.

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Впервые представлен уникальный AI-модуль, который работает несколько месяцев на батарее типа «монета». Этот модуль ориентирован на решение задач, таких как распознавание человеческой активности, голосовое управление и выявление акустических событий.

Ambient Scientific представила новый AI-модуль Sparsh board, который работает от батарейки типа «монета», что делает его идеальным для широкого спектра автономных AI-приложений. Модуль способен работать непрерывно в течение нескольких месяцев без необходимости частой замены батареи. Sparsh board оснащен такими компонентами, как сенсоры движения, цифровой микрофон, модуль Bluetooth Low-Energy (BLE) и т.д. Это обеспечивает разработчикам эффективный инструмент для быстрого создания прототипов AI приложений, работающих на батарейках.

Основатель и генеральный директор Ambient Scientific GP Singh отметил, что традиционные микроконтроллеры (MCU) часто заставляют выбирать между производительностью AI и энергоэффективностью. Впрочем, использование их процессора GPX10 со сверхнизким энергопотреблением открывает новые возможности для индустрии. Диапазон приложений Sparsh board включает несколько секторов, включая прогнозное обслуживание, AI-устройства для медицины, носимые устройства и голосом управляемые игрушки.

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Картинка сгенерирована на FLUX.1 Black Forest Labs с помощью детального промпта без модификаций.

Два больничных доверительных учреждения NHS в Лондоне начали тестирование ИИ с целью выявления риска развития диабета 2 типа у пациентов за десятилетие до появления болезни

Два госпиталя NHS — Imperial College и Челси и Вестминстер начали обучение системе искусственного интеллекта под названием Aire-DM, которая анализирует электрокардиограммы (ЭКГ) пациентов, чтобы найти перед ранними признаками, которые трудно выявить врачам. Клинические испытания намечены на 2025 год, чтобы проверить эффективность этой технологии. Первоначальные исследования показывают, что система может определять риск в 70% случаев.

В рамках испытаний до 1000 пациентов в обеих больницах пройдут сканирование ЭКГ, которые будут проанализированы системой ИИ, чтобы выяснить, помогает ли это выявлять и прогнозировать болезнь. Эта методика пока не будет доступна для регулярного использования, но эксперты надеются, что ее можно будет внедрить в NHS шире.

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Картинка сгенерирована на FLUX.1 Black Forest Labs с помощью детального промпта без модификаций.

xAI Илона Маска привлекла $6 млрд для развития своих амбиций в сфере искусственного интеллекта

Компания объявила, что в раунде финансирования приняли участие такие инвесторы, как Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD и другие. Kingdom Holdings, саудовская холдинговая компания, инвестировала около $400 миллионов, согласно публичному заявлению. В ней также отмечено, что текущая оценка xAI составляет $45 миллиардов, что почти вдвое больше, чем предыдущая. Новый раунд финансирования увеличивает общую сумму, привлеченную xAI, до $12 миллиардов, включая $6 миллиардов, полученных в мае.

Маск основал xAI в прошлом году. Вскоре компания выпустила Grok, свою флагманскую генеративную AI-модель, которая в настоящее время обеспечивает функционирование нескольких функций на платформе X (ранее Twitter). Среди них – чат-бот, доступный для подписчиков X Premium и бесплатных пользователей в некоторых регионах.

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Картинка сгенерирована на FLUX.1 Black Forest Labs с помощью детального промпта без модификаций.

Модель o3 от OpenAI продемонстрировала прорыв в тесте на логическое мышление ИИ, но это еще не AGI

Новая модель искусственного интеллекта o3 от OpenAI достигла "впечатляющего скачка в производительности" в престижном тесте логического мышления ИИ под названием ARC Challenge, что вдохновило некоторых поклонников ИИ предположить, что o3 достигла уровня искусственного общего интеллекта (AGI). Однако, хотя организаторы ARC Challenge описали достижения o3 как значительный прорыв, они также отметили, что модель еще не выиграла главный приз конкурса, и это лишь один из шагов на пути к AGI – термину, обозначающему гипотетический будущий ИИ с интеллектом на уровне человека. "Это неожиданный и важный рост возможностей ИИ, что демонстрирует способность к адаптации к новым задачам, ранее не наблюдавшейся в моделях семейства GPT," — написал в своем блоге Франсуа Шолле, инженер Google и главный создатель ARC Challenge.

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Слияние 6G и ИИ сменит телекоммуникационную отрасль: совместные инициативы ЕС и США прокладывают путь для беспроводных сетей следующего поколения

Ожидается, что следующее поколение беспроводных сетей – 6G – помимо более быстрой передачи данных и более надежного обслуживания, удовлетворит возрастающие потребности в скорости передачи данных и покрытии, а также новые применения, возникающие благодаря искусственному интеллекту. Телекоммуникации – одна из многих отраслей, на которые повлияет ИИ.

Благодаря ИИ, 6G будет включать в себя подключенный интеллект, обмен и агрегацию данных для локализации и сенсорных применений с коммуникациями. архитектуры, использующие программно-определенные элементы, такие как открытые сети радиодоступа (ORAN), динамическая и программируемая сетевая архитектура. Интеграция ИИ в гибкую сетевую архитектуру ORAN открывает возможности для беспроводных инноваций в 6G, но требует тесного сотрудничества и привлечения операторов телекоммуникаций.