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Техно
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Концерты в невесомости – американская космическая компания предлагает выступления на борту самолета

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Компания космического туризма Zero-G заявила о планах организовывать частные концерты на борту своих самолетов.

Компания космического туризма Zero-G заявила о планах организовывать частные концерты на борту своих самолетов. Об этом идет речь на сайте компании.

Полет совершается на переоборудованном самолете Boeing 727, который разделен на секции и обит мягким полом от пола до потолка.

В 100-минутную программу входят параболические полеты в условиях пониженной гравитации с живой музыкой.

Стоимость полета $9070 без учета налогов.

Компания уже провела рейв-полит в невесомости и планирует еще три концерта до конца года.

На первых выступлениях будут работать диджеи, рэп и поп-исполнители, но в будущем планируют поддерживать инструментальные группы.

Напомним, акции токийской компании Ispace Inc. упали после неудачной посадки ее модуля на Луну, что привело к потере около 600 миллионов долларов или почти половины стоимости компании.

Компания Airbus разработала концепцию многоцелевого орбитального модуля Airbus LOOP, который может прийти на замену Международной космической станции.

Автор:
Альона Чернецкая