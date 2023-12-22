Миллион на развитие малого бизнеса: Lenovo вторично запускает грантовую программу для предпринимателей

Компания Lenovo второй год подряд запускает учебно-грантовую программу для предпринимателей – THINK ON. Украина. Это возможность для представителей малого и микробизнеса получить знания и финансирование на развитие собственного дела. Сумма грантового фонда составляет 1 млн. грн. Подать заявку можно на сайте программы до 26 января 2024 года.

Поучаствовать в отборе и получить финансирование в рамках THINK ON. Ukraine могут украинские производственные и сервисные компании, применяющие инновации в продукте и бизнес подходе. Для этого они должны быть на рынке не менее 2 лет, иметь в команде от 2 до 50 работников. Подробная информация об условиях участия доступна на сайте программы в разделе Критерии.

В 2024 году грантовая программа THINK ON. Ukraine фокусируется на поддержке микропредпринимательства и малого бизнеса, поэтому грантовое финансирование разделят между собой три победителя:

1 место – 500 000 грн;

2 место – 300 000 грн;

3 место – 200 000 грн.

В этом году компания Lenovo предусмотрела еще больше возможностей для обучения участников. Так, все желающие смогут пройти углубленный учебный курс по развитию и масштабированию собственного дела, состоящий из 9 лекций. финалистов ждет мастер-класс по публичным выступлениям перед питчингом, а также отдельная лекция от главы жюри Андрея Федорова.

Этапы проекта

26 января - дедлайн приема заявок

29 января - старт учебного курса

21 февраля - объявление 10 финалистов

13 марта — финальный питчинг для определения победителей, получивших грантовое финансирование. Состоится вживую в инновационном парке UNIT.City.

“Разумные технологии Lenovo повышают эффективность и доходы предприятий и даже отраслей по всему миру. Потому благодаря Think ON. Ukarine мы хотим поделиться своим опытом, экспертизой и предоставить дополнительные ресурсы для роста малого бизнеса в Украине, — говорит Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине. — Чем сильнее предприниматели — тем крепче экономическое будущее нашей страны».

Жюри:

Андрей Федоров, глава жюри, маркетолог, предприниматель, инвестор, основатель маркетингового агентства Fedoriv Agency. GP и CEO Vesna Capital Investment Fund;

Тарас Джамалов , генеральный директор Lenovo в Украине;

Инна Поперешнюк, предпринимательница, соучредитель «Новой Почты», совладелица ресторанов «100 лет назад вперед», «Другие Бистро», «Другие Бар» и «Полтава»;

Максим Заико, операционный директор компании Marie Fresh Cosmetics, победитель первой грантовой программы THINK ON. Украина;

Ярослав Ярославский, мультипредприниматель и инвестор, советник по развитию бизнеса и соучредитель в PLATMA, ментор в Huge Thing/Google fot Startups, член совета Sikorsy Challange, учредитель БФ «Свичадо».

Участников ждут подарки от компании Lenovo и партнеров программы: Lean Institute Ukraine и Indi Vision .

Предыдущая грантовая программа

Компания Lenovo реализовала грантовую программу THINK ON. Ukraine в прошлом году по случаю 30-летия бренда ноутбуков ThinkPad. В прошлом году экспертное жюри грантовой программы избрало в качестве победителя компанию Bionerica , занимающуюся заготовкой и переработкой ягод и грибов. Компания получила 1 млн. гривен, которые направила на расширение производственных мощностей перерабатывающего предприятия и увеличение количества рабочих мест.