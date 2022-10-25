Строим КИБЕРБУНКЕР: ваша защита в мире киберкатастроф от "ИТ-Интегратор"

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По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, сегодня всем нам приходится работать фактически в условиях первой мировой кибервойны. Только за 6 месяцев войны России против Украины в 2022 году киберармией врага осуществлено более 1,2 тысяч кибератак против предприятий критической инфраструктуры, высших органов власти, предприятий финансового сектора, национальных вещателей, коммерческих компаний всех отраслей экономики Украины.

Рассказывает руководитель группы серверных решений крупнейшего системного интегратора Украины компании "ИТ-интегратор" Михаил Кудрявцев .

Несмотря на значительное усиление уровня киберустойчивости многих украинских предприятий и организаций перечисленных сфер деятельности, в ответ на критический уровень угроз со стороны киберпреступников враждебной страны, начиная с 2016-2017 г.г. (таргетированные кибератаки на Министерство финансов Украины, Государственную Казначейскую службу Украины, вирусы Petya/NotPetya), риск наступления катастрофических последствий с полной или частичной потерей или повреждением критически важных информационных активов хозяйствующих субъектов, государственных учреждений и организаций Украины остаются чрезвычайно высокими.

В этих условиях для обеспечения качественного и быстрого возобновления работы информационной системы вашего объекта после успешной кибератаки, что, к сожалению, не может быть исключена ни одним из современных методов защиты, является исключительно надежной системой резервного копирования или так называемых "бекапов".

Работая с восстановлением поврежденных информационных активов крупнейших государственных клиентов в Украине, атакованных в 2016 году, команда "ИТ-Интегратор" создала высокоэффективное технологическое решение КИБЕРБУНКЕР - уникальный механизм гарантированного сохранения «золотых копий» бекапов для информационных систем любого масштаба и архитектуры.

Построенное с использованием сертифицированных технических и программных средств от ведущих производителей мира, данное решение доступно для использования на объектах с любым уровнем допуска и может быть быстро развернуто на предприятиях критической инфраструктуры или для предприятий, оперирующих большими массивами критически важной информации, государственными реестрами или персональными данными, похищение которых, повреждение или потеря могут нести катастрофические последствия как для их субъекта или собственника, так и для государства в целом.

Как работает КИБЕРБУНКЕР?

Это довольно простое решение, гарантирующее понятные алгоритмы действий как для технической команды клиента, так и для СЕО или собственника защищаемых информационных активов.

1. Строим защищенный ЦОД для хранения "золотых копий" всей вашей информационной системы или наиболее критических массивов данных (это может быть физически изолированное помещение с ограниченным доступом персонала с размещенным в нем серверным и другим оборудованием на площадке заказчика или в любой точке мира по выбору владельца активов)

2. Настраиваем специальное ПО системы КИБЕРБУНКЕР, сканирующей и анализирующей резервные копии, созданные с заданной периодичностью по заданию клиента, на наличие повреждений и скрытых угроз (по завершению данного анализа и так называемого "карантина" созданного бекапа система автоматически перемещает его в изолированное хранилище, с ним из-за скоростного криптографически зашифрованного канала связи разрывается)

3. Отчет об успешном создании актуальной "золотой копии" вашей информационной системы (или выявленных угроз и причинах отклонения ее создания) поступает владельцу и техническому специалисту-уполномоченному лицу владельца по работе с КИБЕРБУНКЕРОМ

4. Система готова к новому циклу резервного копирования

Стоимость такого решения коррелируется со стоимостью и скоростью работы системы, полная карта оборудования и программных комплексов для которой будет предложена инженером-консультантом "ИТ-интегратор" после заполнения вами короткой анкеты.

Спросите больше о проекте (044) 538-00-69 или [email protected] .

Строим КИБЕРБУНКЕР для государства и системного бизнеса Украины и защищаем наше будущее вместе с ведущими решениями технологических гигантов мира!