6 млрд евро грантов для украинцев от программы "Цифровая Европа": кто может податься

В сентябре Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа", которая ускорит цифровую трансформацию, восстановление экономики и приблизит нас к цифровому безвизу с ЕС.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Доступ к конкурсам программы "Цифровая Европа" появился в сентябре этого года благодаря системной работе Минцифры. Программа поддерживает амбициозные цифровые проекты, масштабируемые на все страны ЕС", - отметил Федоров.

По его словам, подаваться нужно в партнерстве, в которое могут быть вовлечены десятки организаций.

Сначала нужно выбрать направление, а затем конкурсы внутри него.

Направления:

Высокопроизводительные вычисления (суперкомпьютер) и данные.

Искусственный интеллект.

Цифровые навыки.

Цифровизация государственного сектора, цифровизация индустрии.

Представители Украины могут ознакомиться с 8 открытыми конкурсами программы. Дедлайн большинства из них – январь 2023 года.

Кто может принять участие?

🔘 государственный сектор: госпредприятия, органы местного самоуправления;

🔘 общественный сектор: общественные организации, медиа;

🔘 бизнес: предприятия, в том числе МСП, стартапы, венчурные компании, инновационные структуры;

🔘 заведения высшего образования и т.д.

Список потенциальных участников указан в условиях каждого конкурса отдельно.

"Например, цель одного из конкурсов для вузов - помочь учреждениям высшего образования стать мировыми лидерами в подготовке специалистов IT-отрасли. Можно подать магистерскую программу от нескольких европейских университетов и технологических лабораторий и побороться за бюджет до €10 млн на проект", - отметил Федоров.

Подробную инструкцию по подаче заявки на участие в конкурсах найдете на украинском языке здесь, а условия восьми актуальных конкурсов доступны по ссылке на английском.

""Цифровая Европа" - еще один шаг к Единому цифровому рынку ЕС и мощный кейс евроинтеграции", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выделение 15 млн франков (более 500 миллионов гривен) на развитие цифровизации в Украине.