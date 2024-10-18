AI4Future: Главные ИИ-новости недели (14-20 октября)

Еще больше мощностей, дата-центров и необходимость "кормить" инфраструктуру, пользуясь ядерной энергетикой. Это ключевой тренд этой недели, который продемонстрировал Google, заключив соглашение со стартапом о строительстве малых ядерных реакторов для питания искусственного интеллекта, а также Великобритания, изучающая возможность добавления сети сверхвысокого напряжения до 800 киловольт, что вдвое превышает текущую мощность для обеспечения возрастающих потребностей инновационных сектор. .

На фоне этого прослеживается интересный тренд по корпоративному адопшну. ChatGPT в регуляторной сфере и секторе консалтинга. Европейская Комиссия запускает собственный инструмент, подобный ChatGPT, а Bain &Co и OpenAI расширяют партнерство для продажи инструментов искусственного интеллекта клиентам сектора BIG 4.

Также интересен новый тренд–адопшн ИИ к сфере искусства : робот-художница Ai - Da вошла в историю благодаря портрету Алана Тьюринга, который выставят на аукционе Sotheby 's.​

Обзор новостей за эту неделю

Европейская Комиссия запускает собственный инструмент, подобный ChatGPT. Новый генератор контента под названием GPT@EC может помочь сотрудникам Комиссии в разработке политик

Еврокомиссия, которая больше известна ИИ-регулированием, чем внедрением ИИ на практике, запустила проект на базе ИИ для использования в повседневной деятельности исполнительной власти Европейского Союза. Пилотный проект, запущенный IT-отделом Комиссии (DG DIGIT), направлен на помощь сотрудникам в разработке политик.

Некоторые задачи Комиссии, такие как перевод многочисленных пресс-релизов и нормативных актов, уже в значительной степени основываются на использовании искусственного интеллекта. Однако GPT@EC, как назвали новый инструмент, является одной из первых попыток внедрения генеративного ИИ, напоминающего массовые продукты, такие как ChatGPT. Он работает путем ввода человеком инструкции в чате, после чего ИИ генерирует нужный текст, изображение или видео.

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Маскирующее вредоносное ПО: ФБР обращает внимание на новую мошенническую схему с использованием ИИ, которая выманивает у жертв тысячи долларов

ФБР выпустило предупреждение о мошеннической схеме, использующей сложные ИИ-конфигурации и "массирующее вредоносное программное обеспечение", предупреждая, что люди потеряли тысячи долларов из-за этих обманчивых схем. Например, жертва наталкивается на фальшивое видео с Илоном Маском на, казалось бы настоящей, трансляции YouTube, побуждающей зрителей принять участие в розыгрыше криптовалюты. Жертва сосканирует QR-код, показанный на видео, который ведет на сайт с доменом ".org", который выглядит профессионально, после чего посылает $4000 и лишь позже понимает, что это мошенничество.

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Индия запускает 3 центра передового опыта в сфере искусственного интеллекта, сосредоточенные на ключевых секторах

Министр образования Индии Шри Дхармендра Прадхан объявил о создании трех Центров передового опыта (Centre of Excellence) в сфере искусственного интеллекта, сосредоточенных на здравоохранении, сельском хозяйстве и постоянных городах. Согласно Министерству образования Индии эти центры передового опыта будут возглавлять ведущие учебные заведения, которые будут сотрудничать с индустриальными партнерами и стартапами. Они будут сосредоточены на междисциплинарных исследованиях, разработке передовых применений и создании масштабируемых решений на основе ИИ для решения проблем в этих трех важных областях.

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Акции Nvidia закрылись на рекордном уровне в понедельник (рыночная капитализация производителя ИИ-чипов превысила $3,4 трлн), когда Уолл-стрит готовится к сезону отчетности от всех ведущих клиентов компании по их планам расходов на инфраструктуру ИИ

Акции поднялись на 2,4%, достигнув цены $138,07, превысив свой предыдущий максимум в $135,58, зафиксированный 18 июня. С начала года акции выросли почти на 180% и поднялись более чем в 9 раз с начала 2023 года. Nvidia, широко рассматриваемая как компания, продающая "инструменты" для "золотой лихорадки" в области ИИ, стала крупнейшим бенефициаром бума генеративного искусственного интеллекта, который начался с публичного выпуска ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года. Графические процессоры Nvidia (GPU) используются для создания и внедрения передовых моделей ИИ, питающих ChatGPT и подобные приложения.

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Google заключил соглашение со стартапом о строительстве малых ядерных реакторов для питания искусственного интеллекта. Соглашение подписано на фоне того, что технологические гиганты по всему миру ищут источники электроэнергии для своих дата-центров.

Согласно соглашению, подписанному в понедельник со стартапом Kairos Power, калифорнийский технологический гигант поддержит строительство семи малых ядерных реакторов, способных генерировать 500 мегаватт мощности. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году, а остальные появятся в последующие годы. Это соглашение помогает ускорить развитие новой технологии для удовлетворения энергетических потребностей экологически чистым и надежным способом, открывая полный потенциал ИИ для каждого.

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Робот-художница Ai - Da войдет в историю благодаря портрету Алана Тьюринга, который выставят на аукционе Sotheby ' s

Робот Ai-Da войдет в историю как первый гуманоидный робот-художник, чья работа будет продана на аукционе большого аукционного дома. Созданная командой под руководством Айдена Меллера, Ai-Da является сверхреалистичным роботом, который выглядит как женщина и использует искусственный интеллект для создания рисунков, картин и скульптур. Картина под названием "Бог ИИ" имеет высоту 7,5 фута и была создана с помощью алгоритмов ИИ, а робот имеет камеры в глазах и бионические руки.

Картина была впервые представлена в мае 2024 г. в ООН как часть пятипанельного полиптиха. Будущий аукцион Sotheby's исследует взаимосвязь между искусством и технологиями, представив разные формы цифрового искусства, отражающих разнообразные движения современного цифрового художественного пространства.

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Международное подразделение Alibaba заявляет, что его новый инструмент для перевода на базе ИИ превосходит Google и ChatGPT

Об этом свидетельствует оценка новой модели Alibaba International под названием Marco MT, проведенная с помощью системы оценки переводов Flores, сообщили в китайской компании. Новая версия базируется исключительно на больших языковых моделях, что позволяет ей использовать контекстные подсказки, такие как культура или термины, специфичные для определенной области. Идея состоит в том, что мы хотим, чтобы этот инструмент ИИ помогал торговцам повышать прибыльность. Инструмент перевода Alibaba базируется на своей модели под названием Qwen. Продукт поддерживает 15 языков: арабский, китайский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, турецкий и украинский.

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Bain&Co и OpenAI расширяют партнерство по продаже инструментов искусственного интеллекта клиентам

В прошлом году компания создала глобальный альянс по предоставлению услуг, чтобы информировать клиентов Bain о технологиях OpenAI. Bain также инвестирует в создание Центра передового опыта OpenAI, который будет управляться командой консультантов. В рамках партнерства Bain и OpenAI будут совместно разрабатывать решения для отраслей розничной торговли и медико-биологических наук, планируя расширить сотрудничество на другие отрасли со временем. Bain отказалась уведомить финансовые условия партнерства. Консалтинговая компания приобщает около 50 сотрудников к совместной инициативе, согласно сообщению Wall Street Journal.

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Правительство Великобритании пообещало сократить бюрократические препятствия, чтобы привлечь инвестиции в энергоемкий сектор искусственного интеллекта в стране

По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на электроэнергию со стороны дата-центров, ИИ и криптовалют может возрасти более чем вдвое в течение следующих трех лет. Согласно главе National Grid Plc, в течение следующих 10 лет спрос на электроэнергию со стороны британских дата-центров вырастет в шесть раз, поскольку бум в сфере искусственного интеллекта требует большей вычислительной мощности. Это усугубит давление на электросеть страны, которая должна перемещать большие объемы возобновляемой энергии, в частности с шотландских ветровых электростанций, в дата-центры вокруг Лондона.

В Великобритании National Grid изучает возможность добавления сети сверхвысокого напряжения до 800 киловольт, что вдвое превышает текущую мощность. Новая сеть позволит производить большие передачи электроэнергии по всей стране, соединяя большие энергетические источники с центрами потребления. Это означает переход от текущей разветвленной сети индивидуальных проектов подключения, каждый из которых требует собственного одобрения и инфраструктуры, к созданию основных энергетических хабов. Это предложение дополняет уже объявленные планы по инвестициям в размере около £112 миллиардов ($142 миллиарда) в сеть, чтобы обеспечить курс страны на достижение углеродной нейтральности.

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