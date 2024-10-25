AI4Future: Главные ИИ-новости недели (21-27 октября)

Эта неделя ярко подсветила темную сторону ИИ. Так, Издание Руперта Мердока подали иск против Perplexity AI, обвиняя "массовое бесплатное использование" контента. В то же время, тысячи создателей в музыкальной и киноиндустрии призвали правительства регулировать, как компании по искусственному интеллекту (ИИ) используют защищенные авторским правом материалы для обучения своих систем. Заявление поддержали такие мировые гиганты, как Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group, а также профессиональные объединения из Европы, США и других стран. Также стало известно, что хакеры загрузили тысячи вредоносных файлов в крупнейший онлайн-репозиторий ИИ Hugging Face.

В то же время, крупные ИИ-провайдеры продолжают "снимать сливки" на рынке. Так, несмотря на растущее напряжение в обществе по этическому использованию ИИ, Perplexity ведет переговоры по финансированию уже в четвертый раз в этом году и планирует привлечь до $1 млрд, что более чем вдвое превысит предварительную оценку компании. Правительство Великобритании и Ooredoo, ведущий оператор телекоммуникаций и поставщик ИКТ в Катаре, заключили соглашения с Microsoft для снижения затрат на управление услугами с помощью облачных и ИИ-технологий поставщика. В свою очередь, Anthropic заявила о революционном прорыве, в частности, что ее модель искусственного интеллекта Claude теперь может выполнять задачи, включая заполнение форм, планирование мероприятий и создание вебсайтов.

И наконец, рынок талантов все еще неисчерпаем. OpenAI наняла двух руководителей для восполнения своего руководящего состава после недавней потери ведущих талантов.

Обзор новостей за эту неделю

Perplexity, поисковая система на основе искусственного интеллекта, стремящаяся конкурировать с Google, ведет переговоры по финансированию уже в четвертый раз в этом году. Они планируют привлечь до $1 млрд, что более чем вдвое превысит предварительную оценку компании

По словам нескольких источников, после одного из самых больших раундов сбора средств в истории Силиконовой долины, когда OpenAI привлекла $6,6 млрд, Perplexity получила большой интерес от новых инвесторов. Сейчас стартап ведет переговоры о привлечении от $500 до $1 млрд, что повысит стоимость компании до $8 млрд, согласно информации от инсайдеров.

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Правительство Великобритании заключило соглашение с Microsoft для снижения расходов на управление государственными услугами с помощью облачных и ИИ-технологий поставщика

Правительство Великобритании через Crown Commercial Services (CCS) подписало пятилетнее соглашение с Microsoft на доступ к ее портфолио продуктам и услугам, основанным на искусственном интеллекте (AI). Microsoft заявила, что соглашение, которое вступит в силу с 1 ноября, позволит соответствующим организациям государственного сектора через выбранные ими маршруты закупок добиваться экономии на использовании Microsoft 365, облачной платформы Azure, бизнес-приложений и Microsoft 365 Copilot.

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Издание Руперта Мердока подали иск против Perplexity AI, обвиняя в "массовом бесплатном использовании" контента

Компания Dow Jones, материнская компания Wall Street Journal, и New York Post подали иск против Perplexity в понедельник, обвинив генеративную ИИ-компанию в незаконном сборе их материалов и перенаправлении трафика на собственные платформы.

Компании, принадлежащие News Corp, обвинили Perplexity в том, что она использует защищенные авторским правом новости для обучения своей так называемой машины ответов, генерируя ответы на запросы пользователей, что позволяет обойти сайты издателей. В заявлении Роберт Томсон, генеральный директор News Corp., отметил, что ИИ-компания "злоупотребляет интеллектуальной собственностью, нанося ущерб журналистам, писателям, издателям и News Corp."

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Ooredoo, ведущий оператор телекоммуникаций и поставщик ИКТ в Катаре, объявил о стратегии повышения производительности персонала и эффективности бизнеса через интеграцию передовых ИИ-решений Microsoft

Речь идет о 365 Copilot и Microsoft Power Platform. Ooredoo Катар использует передовые платформы для быстрой разработки низкокодовых приложений автоматизации рабочих процессов и получения важных данных для принятия решений. Кроме того, в рамках сделки Ooredoo Катар модернизирует свои каналы взаимодействия с клиентами, включая контактные центры, используя сервисы Azure OpenAI от Microsoft.

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Знаменитости объединяются против несанкционированного использования их труда ИИ

Тысячи создателей в музыкальной и киноиндустрии призывают правительства регулировать, как компании искусственного интеллекта (ИИ) используют защищенные авторским правом материалы для обучения своих систем. Бьорн Ульвеус из ABBA, Том Йорк из Radiohead и актриса Джулианна Мур — среди звезд, выступивших против использования ИИ в связи с их трудом. Более 11 500 художников, авторов и музыкантов подписали заявление, в котором осуждается использование нелицензированных творческих работ для обучения ИИ, называя это "серьезной, несправедливой угрозой". Заявление поддержали такие мировые гиганты, как Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group, а также профессиональные объединения из Европы, США и других стран.

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ИИ-инструмент Claude AI теперь может выполнять задачи, такие как заполнение форм и бронирование поездок, заявляют разработчики.

Американская компания Anthropic заявила, что ее модель искусственного интеллекта, названная Claude, теперь может выполнять задачи, включая заполнение форм, планирование мероприятий и создание вебсайтов. "На этом этапе это все еще экспериментально – иногда громоздко и склонно к ошибкам", – заявила компания. "Мы выпускаем эту функцию для тестирования разработчиками и ожидаем, что возможности будут быстро улучшаться со временем". Anthropic продемонстрировала пример того, как модель использует компьютер вымышленного сотрудника для заполнения формы, получив задачу выполнить это с помощью данных из спредшита и открытых вкладок на экране.

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Superhuman ИИ, прогнозирующий болезни и риск преждевременной смерти, будет испытан в NHS

Модель искусственного интеллекта, разработанная для прогнозирования риска болезни и преждевременной смерти пациента, будет опробована в больницах NHS в следующем году. Ожидается, что эта технология – использующая показатели распространенного и недорогого теста сердца для предупреждения врачей о пациентах, которые могут нуждаться в дальнейших обследованиях или лечении – будет использоваться по всей системе здравоохранения в течение пяти лет.

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OpenAI наняла двух руководителей для заполнения своего руководящего состава после недавней потери ведущих талантов

Бывший исполнительный директор Uber Скотт Скулс станет первым главным директором по соблюдению норм в OpenAI, что является шагом, свидетельствующим об осознании компанией усиленного регуляторного внимания к ИИ. Скулс ранее занимал должность главного директора по этике и соблюдению норм в Uber, также сталкивавшейся с многочисленными регуляторными конфликтами с законодателями. До этого он являлся заместителем генерального прокурора в Министерстве юстиции США.

OpenAI также наняла Аарона Чаттерджи, бывшего чиновника администрации Байдена на должность главного экономиста. По словам компании, Чаттерджи возглавит исследование влияния ИИ на экономику и создание рабочих мест. "Мы надеемся, что эта работа поможет законодателям, ученым и организациям во всем мире максимально использовать преимущества ИИ как экономического драйвера в своих сообществах, а также подготовиться к вызовам, сопровождающим внедрение этой мощной новой технологии", — говорится в заявлении компании.

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Хакеры загрузили тысячи вредоносных файлов в крупнейший онлайн-репозиторий ИИ Hugging Face

По данным исследователей в области безопасности, Hugging Face, главный онлайн-репозиторий генеративного искусственного интеллекта, хранил тысячи файлов со скрытым кодом, что может повредить данные и украсть информацию, включая токены для оплаты операторам искусственного интеллекта и облачных сервисов. Исследователи со стартапов в области безопасности ProtectAI, Hiddenlayer и Wiz в течение нескольких месяцев предупреждали, что хакеры загружали "вредные модели" на сайт Hugging Face, где сейчас размещено более миллиона моделей, доступных для загрузки. Сейчас Hugging Face интегрировал инструмент ProtectAI для сканирования вредоносного кода на своей платформе, показывая пользователям результаты перед загрузкой.

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