AI4Future: Главные ИИ-новости недели (4-10 ноября)

Ключевым трендом недели стало выстраивание стратегических партнерств ИИ-провайдеров с разведывательными и оборонными институтами. Так, Meta сделала свою открытую модель искусственного интеллекта (Llama) доступной для государственных агентств США, работающих в сфере обороны и национальной безопасности, а Anthropic сообщила об объединении с компанией по аналитике данных Palantir и Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить разведывательным и оборонным агентствам США доступ к семейству AI-моделей Claude.

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Второй тренд – развитие дата-центров для питания ИИ-индустрии и конфликт интересов. На весах – интересы людей против интересов машин. Похоже, что интересы машин будут иметь преимущество. Так, британский поселок 12-го века борется против роста количества центров обработки данных для ИИ, и локальные власти отклонили предложение по развитию дата-центра, однако финальное решение должно вынести британское правительство. В тематике дата-центров не обошлось без юмора: каждое медиа мира написало о том, как ядерные планы Цукерберга на построение дата-центра разрушили редкие пчелы.

Третий тренд задал новый регуляторный фокус на развитие надежной экосистемы ИИ (так называемая AI Assurance ). Эта стратегия нового лейбористского правительства Британии состоит в том, чтобы развитие ИИ происходило в полностью измеряемом, прозрачном и понятном формате на базе аудитов, стандартизаций и оценки рисков.

Четвертый тренд был сугубо рыночным и демонстрировал волатильность акций лидеров ИИ-рынка. Так, мировой хедж-фонд Citadel продал акции Nvidia на сумму $993 млн, беспокоясь о потенциальных рисках ИИ-пузыря. В то же время Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), ведущий поставщик микропроцессоров и графических процессоров для ПК, отчитался о рекордном доходе в $6,82 млрд.

Обзор новостей за эту неделю

Британский поселок 12-го века борется против роста количества центров обработки данных для ИИ

Предложение построить центр обработки данных на окраине английского поселка Эбботс Лэнгли было отклонено местными властями из-за сильного сопротивления жителей. Жители Эбботс Лэнгли, деревни в 18 милях северо-западнее Лондона в графстве Хартфордшир, волнуются, что новый объект перегрузит местные ресурсы, создаст шум и трафик, который разрушит характер этого тихого поселка с населением чуть более 20 тысяч человек. Поскольку бум искусственного интеллекта подпитывает спрос на облачные вычисления с серверных ферм по всему миру, такие проекты сталкиваются с противоречиями между бизнес-интересами, национальными приоритетами и интересами. Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер вмешалась, чтобы пересмотреть апелляции, поданные разработчиками трех проектов центров обработки данных после того, как они были отклонены местными властями, забрав это решение из рук городских планировщиков.

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Знает ли миллиардер Кен Гриффин что-то, чего не знает Уолл-стрит? Генеральный директор Citadel продает акции Nvidia на сумму $993 млн.

Кен Гриффин и его команда в Citadel, возможно, ориентируются на действия руководства Nvidia. Хотя генеральный директор Дженсен Хуан очень оптимистично настроен по поводу будущего своей компании и следующего чипа Blackwell, постоянная продажа акций инсайдерами создает впечатление, что стоимость акций Nvidia значительно опередила реальность.

Профессиональные и розничные инвесторы систематически переоценивают скорость внедрения и полезность новых технологий, что приводит к разочарованию и краху пузыря. Поскольку ни одна акция не выиграла от революции ИИ больше, чем Nvidia, можно предположить, что именно она пострадает больше всего, если "пузырь" ИИ лопнет. Однако, пока миллиардер Кен Гриффин значительно сокращал долю своего фонда в Nvidia, он активно инвестировал в другую компанию, занимающуюся ИИ и имеющую четко определенные конкурентные преимущества.

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Редкие пчелы остановили планы Meta на ядерный дата-центр для ИИ

Планы Meta создать ядерный дата-центр для ИИ в США были приостановлены частично из-за того, что на этой территории была найдена редкая популяция пчел, сообщает Financial Times. Проект столкнулся с другими экологическими и регуляторными помехами, и теперь Meta ищет альтернативные пути доступа к углеродно-нейтральной энергии для своих дата-центров для ИИ. В настоящее время на сайте Meta перечислено почти два десятка дата-центров по всему миру, большинство из которых сосредоточены в США. Карта показывает 26 дата-центров, уже построенных или находящихся на стадии строительства, а также 75 различных солнечных электростанций, 21 ветровую электростанцию и 25 проектов "Восстановление воды".

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Последние финансовые результаты Advanced Micro Devices, Inc. ( AMD), ведущего поставщика микропроцессоров и графических процессоров для ПК, демонстрируют устойчивость компании и ее потенциал роста

В третьем квартале 2024 года AMD отчиталась о доходе в $6,82 миллиарда, что составляет рост на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% в годовом исчислении. Этот показатель превысил ожидания аналитиков, в основном благодаря высокому спросу на рынке ПК и центров обработки данных. Фокус AMD на решениях для ИИ и центров обработки данных стал основой ее стратегии роста. Линейка продуктов MI300 Data Center GPU превзошла ожидания, обеспечив квартальные продажи более чем на $1,5 миллиарда в третьем квартале 2024 года. Это самый быстрый продукт, достигший такого показателя в истории AMD. Как результат, AMD увеличила прогноз доходов от MI300 на 2024 год с $4,5 миллиарда до более чем $5 миллиардов.

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Meta делает свою открытую модель искусственного интеллекта (Llama) доступной для государственных агентств США, работающих в сфере обороны и национальной безопасности

Llama – это большая языковая модель, разработанная для поддержки исследователей в развитии их проектов от аналитики до создания кода. Подобные модели открыты, что позволяет разработчикам, компаниям и правительствам свободно копировать, модифицировать и распространять технологию.

Компания сотрудничает с Accenture Federal Services, Amazon Web Services, Anduril, Booz Allen, Databricks, Deloitte, IBM, Leidos, Lockheed Martin, Microsoft, Oracle, Palantir, Scale AI и Snowflake, чтобы интегрировать Llama в государственные операции. Эти партнерства подчеркивают важность открытых моделей ИИ, таких как Llama, в национальной безопасности и более широкую цель обеспечения лидерства США в сфере ИИ. Способность большой языковой модели к обработке данных и генерации аналитики будет способствовать улучшению логистики, противодействию финансированию терроризма и кибербезопасности.

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Nvidia выпустила эталонные архитектуры для фабрик искусственного интеллекта

Nvidia уже некоторое время говорит о фабриках ИИ, и теперь она представляет некоторые эталонные проекты для их строительства. Производитель чипов выпустил серию так называемых архитектур для предприятий (Enterprise Reference Architectures, или Enterprise RA), являющихся проектами, облегчающими создание центров обработки данных, ориентированных на ИИ. Эталонная архитектура дает рекомендации по всему комплексу аппаратного и программного обеспечения. Боб Петти, вице-президент и генеральный менеджер по платформам для предприятий, отметил в блоге, что каждая Enterprise RA охватывает конфигурации серверов, сертифицированных Nvidia, сеть, оптимизированную для ИИ, через сеть Ethernet Spectrum-X AI и DPU BlueField-3, а также базовое программное обеспечение Nvidia AI Enterprise для производственных процессов ИИ.

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Британское правительство опубликовало новый отчет под названием "Обеспечение ответственного будущего для ИИ", в котором изложены ключевые шаги по укреплению экосистемы обеспечения надежности (AI Assurance) искусственного интеллекта в стране

Отчет определяет три основных направления, направленных на создание более ответственной и безопасной среды для развития ИИ.

Основные инициативы включают:

• Создание платформы "единого окна" для стимулирования спроса на услуги обеспечения надежности ИИ, что облегчит доступ к ресурсам и услугам как для бизнеса, так и для государственного сектора.

• Повышение качества обеспечения надежности ИИ в сотрудничестве с индустрией и Институтом безопасности ИИ для обеспечения более высоких стандартов безопасности и прозрачности.

• Разработка инструмента ответственной терминологии в партнерстве с Национальной физической лабораторией (NPL) и Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) для создания четкой и единой языковой среды в сфере ИИ.

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Британское правительство запускает новую платформу для безопасности ИИ для бизнеса. Министр науки и технологий Питер Кайл стремится сделать страну мировым лидером в области тестирования безопасности новых технологий

Британское правительство предоставит бизнесу новую платформу для оценки и уменьшения рисков, связанных с искусственным интеллектом, поскольку страна стремится стать глобальным лидером в области проверки безопасности этой новейшей технологии. Платформа объединит указания и практические ресурсы, которые компании смогут использовать для оценки влияния и анализа новых технологий ИИ, а также для просмотра данных, лежащих в основе алгоритмов машинного обучения, с целью проверки на предвзятость. Министр науки и технологий Питер Кайл отметил, что эти ресурсы дадут "бизнесу поддержку и четкость, необходимые для безопасного и ответственного использования ИИ, а также превратят Великобританию в настоящий центр экспертизы в области обеспечения ИИ".

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Компания Anthropic сообщила, что объединяется с фирмой по аналитике данных Palantir и Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить разведывательным и оборонным агентствам США доступ к семейству AI-моделей Claude от Anthropic.

Эта новость появилась на фоне роста количества сделок между поставщиками AI и клиентами из оборонного сектора США по стратегическим и финансовым соображениям. Недавно Meta объявила, что делает свои модели Llama доступными для оборонных партнеров, в то время как OpenAI стремится установить более тесные отношения с Министерством обороны США.

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